Начались поездки депутатов Мажилиса в регионы

Прибывшие с рабочей поездкой в Восточно-Казахстанскую область депутаты Мажилиса Лукбек Тумашинов и Ерлан Саиров ознакомились с ходом строительства гематологического центра в городе Усть-Каменогорске

Фото: пресс-служба Мажилиса РК

Этот крупный проект призван вывести на более высокий уровень диагностику и лечение болезней системы крови и кардио-сосудистой системы. В свою очередь это позволит значительно повысить качество оказания медицинской помощи в стране.

– Центр строится в рамках предвыборной программы партии «AMANAT». Планируется, что объект будет введён в эксплуатацию до конца этого года. Своевременное и качественное выполнение строительных работ находится под прямым контролем партии. Кроме того, в прошлом году мы приняли закон о страховании профессиональной ответственности медицинских работников. Он разработан совместно с врачами и призван защитить их интересы. Мы продолжим работу в этом направлении, – поделился Ерлан Саиров.

Объект будет включать в себя несколько корпусов. В главном корпусе расположатся дневной стационар химиотерапии, детский стационар, отделение соматики, отделение взрослой гематологии, отделения кардиологии и кардиохирургии, а также отделение трансплантации костного мозга. Вместе с тем будет работать и консультативно-диагностическое отделение. Все строительно-монтажные работы ведутся в соответствии с графиком.

– На данный момент осталось выполнить внутренние работы. Также закупаются соответствующие инструменты и оборудование. Необходимо завершить строительство объекта и ввести его в эксплуатацию в установленный срок. Нужно отметить, что оно строится за счёт возвращённых из-за границы активов. Далее следует усилить контроль за качеством строительства, а все работы проводить в соответствии с установленными стандартами. Своевременный ввод объекта в эксплуатацию внесёт существенный вклад в улучшение условий жизни жителей региона и его развитие, – подчеркнул Лукбек Тумашинов.

Общая стоимость проекта составляет 71,3 млрд тенге. С начала строительства освоено 37,7 млрд тенге. В настоящее время выполнено 78% строительных работ.