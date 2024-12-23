Начало пути служения Родине в рядах Национальной гвардии

В воинскую часть 6655 Национальной гвардии РК, расположенную в Актюбинской области, прибыло свыше 350 новобранцев с разных регионов нашей страны, а именно с Жамбылской, Алматинской, Мангыстауской, Туркестанской, Атырауской областей, города Шымкент и ЗКО для прохождения срочной службы

Фото: пресс-служба РгК «Батыс» НГ РК

Молодые солдаты в течении месяца будут проходить обучение, овладевать первичными навыками военнослужащего, изучать должностные обязанности, распорядок дня, также будут проводиться занятия по строевой подготовке и тактике служебно-боевого применения.

Один из новобранцев, Арман Асанов из Туркестанской области, поделился своими впечатлениями:

«Служба - это ответственность. Я горжусь тем, что могу внести свой вклад в защиту нашей страны. Пока немного волнительно, с первых дней командиры очень тепло встретили нас, сейчас мы проходим курс молодого бойца. Помимо этого учим воинские звания и многое другое, и я уверен, что всё будет хорошо».

Новобранцы уже прошли первые инструктажи и медицинские осмотры. Многие из них выразили готовность достойно исполнить свой долг перед Родиной. В ближайшие недели молодые солдаты приступят к интенсивной подготовке, включающей занятия по тактике, стрельбы и физической подготовке.