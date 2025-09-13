Завод по выпуску соков и пюре строят в Енбекшиказахском райо­не, ввод объекта в эксплуатацию запланирован на апрель следующего года. Стоимость проекта – 9,5 млрд тенге. Банком развития Казахстана выделен кредит на сумму 7,1 млрд тенге.

Как отметил руководитель управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Алматинской области Куаныш Бахытулы, запуск предприятия позволит обеспечить стабильный сбыт урожая местных садоводов и овощеводов, а также снизит зависимость от импорта переработанной сельскохозяйственной продукции, значительная часть которой завозится в регион из Китая. Акиматом области выделен земельный участок, оказана поддержка инвесторам в подготовке разрешительной документации, обеспечении инфраструктурой.

Проектные мощности завода рассчитаны на переработку до 70 тыс. тонн фруктов и овощей в год. Из этого объема сырья планируется выпускать до 6 тыс. тонн концентри­рованного сока и 6 700 тонн овощных и фруктовых пюре. На предприятии откроют около 100 постоянных рабочих мест.

Ключевым партнером инициатора проекта выступает турецкая компания Göknur Gıda, с которой заключен offtake-конт­ракт на закупку первой партии товара – концент­рата яблочного сока. Соглашение открывает широкие перспективы для выхода отечественной продукции на зарубежные рынки.