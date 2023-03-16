Начинается рабочий визит Главы государства Касым-Жомарта Токаева в Турцию

Политика
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Юлия Полонская

Президент примет участие во внеочередном саммите Организации тюркских государств и встретится с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Фото: Kazpravda.kz

...Отношения Казахстана и Турции вполне можно назвать стратегическим взаимовыгодным партнерством. На протяжении более чем 30 лет они развиваются, опираясь на сотрудничество во всех сферах – от экономики до совместных усилий для углубления тюркской интеграции.

Турция стала первой страной, признавшей независимость Казахстана 16 декабря 1991 года. И это символично, ведь обретение нашей страной суверенитета можно считать первым шагом к самостоятельному выстраиванию внешнеполитичеcкого курса, в том числе и по тюркскому вектору.

Последовательное продвижение продуктивного и динамичного партнерства между нашими странами во многом обусловлено мощной поддержкой на высшем уровне. Главы Казахстана и Турции традиционно уделяют большое внимание развитию двусторонних отношений по всем направлениям. Об этом красноречиво говорит уже сама динамика контактов.

В мае прошлого года Президент Касым-Жомарт Токаев посетил с государственным визитом Турцию. Итогом переговоров стало Совместное заявление о расширенном стратегическом партнерстве, а также шесть межправительственных и восемь межведомственных документов.

В октябре 2022 года состоялся государственный визит Главы Турецкой Республики Реджепа Эрдогана в Казахстан, в ходе которого он принял участие в 4-м заседании Совета стратегичес­кого сотрудничества высокого уровня и 6-м саммите СВМДА.

Турция является важным стратегическим партнером и основным торгово-экономическим и инвестиционным партнером Казахстана. По данным Минис­терства финансов, с января по сентябрь прошлого года двусторонний товарооборот наших стран составлял 4,7 млрд долларов, увеличившись по сравнению с таким же периодом 2021-го на 57,5%.

О нарастающей динамике сотрудничества говорит и тот факт, что почти половина из привлеченных из Турции за годы независимости инвестиций приходится на последние 4,5 года. Причем активность по линии торгово-экономического, инвестиционного направления не снижается.

Только во время прошлогоднего визита Касым-Жомарта Токаева в Турецкую Республику между предпринимателями двух стран были подписаны 20 инвестиционных соглашений на сумму 1,4 млрд долларов.

В марте прошлого года Грузия, Азербайджан, Турция и Казахстан подписали четырехстороннюю декларацию «О Транскаспийском коридоре Восток – Запад», в которой намечаются конкретные шаги по укреплению транзитного потенциала государств-участников. Этот документ, как и проект в целом, значительно активизирует работу по привлечению инфраструктурных инвестиций в экономику наших стран, отмечают эксперты.

Казахстан и Турцию объединяет совместная работа во многих международных организациях, но особое значение отводится сотрудничеству в рамках Организации тюркских государств (ОТГ), которая была создана по инициативе РК в 2009 году, чтобы вывести сотрудничество близких по духу, языку, культуре и истории стран в новую плоскость. Сегодня в ОТГ входят Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Турция и Узбекистан. Венгрия и Туркменистан имеют статус наблюдателей.

Внеочередной саммит Организации тюркских государств в Анкаре будет посвящен актуальным направлениям деятельности в области управления чрезвычайными ситуациями и оказания гуманитарной помощи. В том числе вопросам, связанным с координацией и укреплением взаимодействия в борьбе со стихийными бедствиями.

Нетрудно догадаться, что поводом для этого послужили недавние трагические события – разрушительные землетрясения в Турции, унесшие жизни около 50 тыс. человек. Казахстанцы искренне разделяют боль турецкого народа и в самые сложные часы предложили руку помощи и братское плечо.

По поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева Республика Казахстан свое­временно оказала Турции гуманитарную помощь, отправив в зону бедствия одежду, бытовые принадлежности, медикамен­ты. Также Правительство РК приняло постановление о выделении 1 млн долларов.

Наряду с этим в зону стихийного бедствия была направлена оперативная группа Министерства по чрезвычайным ситуациям РК для поисковых и оперативно-спасательных мероприятий.

Более ста спасателей из Казахстана с 7 по 19 февраля осуществляли поисково-спасательные работы на территории трех турецких провинций. В их функ­ции входило извлечение людей из-под завалов. В провинцию Кахраманмараш беспрерывно доставлялась гуманитарная помощь.

В это же время неравнодушные казахстанцы собирали гуманитарную и материальную помощь, чтобы хоть
как-то уменьшить боль братского народа, помочь согреться холодными ночами и накормить тех, кто потерял близких и кров.

По данным Министерства информации и общественного развития РК, казахстанцы собрали 100 млн тенге через Национальную волонтерскую сеть. Также наши граждане отправили в пострадавшие регионы около 150 юрт для людей, оставшихся без жилья. Этнокультурные центры Казахстана тоже внесли свой вклад, собрав 125 млн тенге.

На брифинге в Астане посол Турции в Казахстане Уфук Екиджи горячо поблагодарил нашу страну за помощь. Дипломат выразил признательность Президенту Республики Казахстан Касым-Жомарту Токаеву и всем казахстанским государственным органам. И это еще одно веское доказательство того, что наши страны очень ценят друг друга.

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