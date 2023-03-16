Начинается рабочий визит Главы государства Касым-Жомарта Токаева в Турцию

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...Отношения Казахстана и Турции вполне можно назвать стратегическим взаимовыгодным партнерством. На протяжении более чем 30 лет они развиваются, опираясь на сотрудничество во всех сферах – от экономики до совместных усилий для углубления тюркской интеграции.

Турция стала первой страной, признавшей независимость Казахстана 16 декабря 1991 года. И это символично, ведь обретение нашей страной суверенитета можно считать первым шагом к самостоятельному выстраиванию внешнеполитичеcкого курса, в том числе и по тюркскому вектору.

Последовательное продвижение продуктивного и динамичного партнерства между нашими странами во многом обусловлено мощной поддержкой на высшем уровне. Главы Казахстана и Турции традиционно уделяют большое внимание развитию двусторонних отношений по всем направлениям. Об этом красноречиво говорит уже сама динамика контактов.

В мае прошлого года Президент Касым-Жомарт Токаев посетил с государственным визитом Турцию. Итогом переговоров стало Совместное заявление о расширенном стратегическом партнерстве, а также шесть межправительственных и восемь межведомственных документов.

В октябре 2022 года состоялся государственный визит Главы Турецкой Республики Реджепа Эрдогана в Казахстан, в ходе которого он принял участие в 4-м заседании Совета стратегичес­кого сотрудничества высокого уровня и 6-м саммите СВМДА.

Турция является важным стратегическим партнером и основным торгово-экономическим и инвестиционным партнером Казахстана. По данным Минис­терства финансов, с января по сентябрь прошлого года двусторонний товарооборот наших стран составлял 4,7 млрд долларов, увеличившись по сравнению с таким же периодом 2021-го на 57,5%.

О нарастающей динамике сотрудничества говорит и тот факт, что почти половина из привлеченных из Турции за годы независимости инвестиций приходится на последние 4,5 года. Причем активность по линии торгово-экономического, инвестиционного направления не снижается.

Только во время прошлогоднего визита Касым-Жомарта Токаева в Турецкую Республику между предпринимателями двух стран были подписаны 20 инвестиционных соглашений на сумму 1,4 млрд долларов.