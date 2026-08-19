Над Таразом поднялся воздушный шар с символикой Курултая

Выборы

23 августа казахстанцы впервые изберут депутатов нового однопалатного Курултая. Инициатива в Таразе напомнила о приближении знаменательной даты и о том, что общий выбор страны складывается из участия каждого гражданина

Фото: almaty.salexy.kz

Крупный воздушный шар с надписью «Құрылтай – 23 августа» поднялся над Таразом. Необычный объект привлек внимание жителей и гостей города, превратив дату предстоящего голосования в заметную часть городского пейзажа, сообщает Kazpravda.kz

Курултай над историческим Таразом

На фоне Тараза, города с многовековой историей, надпись на воздушном шаре приобрела дополнительный смысл. Само понятие курултая связано с традицией совместного решения важных вопросов. Сейчас же формируется новый высший представительный орган страны, депутатов которого казахстанцы впервые изберут 23 августа. Так в одном образе соединились историческая преемственность и предстоящее событие, открывающее новый этап в работе законодательной власти.

Дата, которую сложно не заметить

Воздушный шар позволил необычно напомнить горожанам о точной дате голосования. Поднятая высоко над городом надпись была хорошо заметна на фоне неба и привлекала внимание даже издалека. Жители и гости Тараза наблюдали за шаром, снимали его на фото и видео. Благодаря этому важная дата стала частью повседневной жизни города и получила дополнительное внимание в преддверии выборов.

Взгляд в будущее

Поднявшийся в небо шар стал символом движения вперед и стремления к новым целям. При этом главный смысл инициативы был выражен предельно ясно: на воздушном шаре размещены название нового представительного органа и конкретная дата, когда граждане смогут сделать свой выбор.

#Тараз #курултай #Шар

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