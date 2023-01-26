Об изменениях, направленных на улучшение качества обучения и повышение статуса педагога, на расширенном заседании коллегии по основным задачам в сфере спорта и физической культуры сообщил министр культуры и спорта РК Асхат Оралов.

Тренерам-преподавателям школ-интернатов будут введены надбавки за категорию в зависимости от их квалификации – от 6 тыс. до 22 тыс. тенге. Новшества начнут действовать с 2023 года. Министр отметил, что существующая нормативно-правовая база в сфере физкультуры и спорта не в полной мере соответствует требованиям и учитывает реальные потребности отрасли, поэтому МКС инициированы поправки в действующий законопроект.

– Глава государства уделяет большое внимание развитию детского спорта и повышению привлекательности профессии педагога. Мы планируем ввести новые виды надбавок и доплат тренерам-преподавателям за руководство группами и передачу спортсменов в вышестоящие спортивные организации, а также за спортивные звания. Мы продолжим работу в этом направлении и инициируем новые решения для социальной поддержки работников отрасли, – отметил министр культуры и спорта Асхат Оралов.