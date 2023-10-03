Надежда Дубовицкая стала третьей на Азиатских играх
363
Казахстанская легкоатлетка Надежда Дубовицкая завоевала бронзовую медаль на Азиатских играх-2022 в китайском Ханчжоу, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Olympic.kz.
Спортсменка показала 3-й результат в прыжках в высоту.
Вся тройка лучших показала одинаковый результат – 186 см. Места в итоге распределились согласно количеству затраченных попыток.
1-й стала Сафина Садуллаева из Узбекистана. 2-е место у ее соотечественницы Светланы Радзивил. Надежда Дубовицкая отметилась бронзой.
Казахстанка Кристина Овчинникова финишировала на 4-м месте (183 см).
Ранее представительница команды Казахстана по легкой атлетике Каролин Чепкоеч Кипкируи завоевала бронзовую медаль Азиатских игр.