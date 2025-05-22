Совсем скоро Даурен Марат, авиационный инженер одного из столичных предприятий, занимающихся ремонтом и техническим обслуживанием воздушных и космических летательных аппаратов, вместе с семьей отпразднует очередное новоселье. Благодаря льготному кредитованию в рамках программы «Елорда жастары» молодой человек приобрел однокомнатную квартиру, которая, как приз­нается он сам, со временем станет отличным стартом (читайте – капиталом) для покупки более просторного жилья.

– Наименование моей специальности присутствовало в списке «100 востребованных профессий». На основании этого я вначале подал заявку для участия в программе по предоставлению арендного жилья для работающей молодежи. Это было в конце 2019 года. Сначала думал, что ничего не получится, но отбор был по-настоящему справедливым: велся подсчет баллов – учитывались сведения о браке, детях. Мы попали в общий список счастливчиков. В январе 2020-го уже получили ключи. Для нас были созданы хорошие условия: неплохой дом, чистовая отделка, невысокая сумма оплаты аренды. Спасибо представителям акимата за такой проект, поскольку он действительно помогает молодым жителям обрести надежную почву под ногами. Да, временно, но оно того стоит. За годы аренды сумели накопить первоначальный взнос для покупки собственного жилья, – говорит Даурен Марат, подчеркивая важность того, что специально для участников упомянутой программы были упрощены и улучшены условия приобретения жилья в рамках ипотечного продукта «Елорда жастары».

В апреле этого года Даурен Марат вернул ключи арендодателю: во-первых, они с женой купили однокомнатную квартиру, а во-вторых, срок временного пользования квадратными метрами истекал. Молодая супружеская пара, осознавая всю важность взаимоподдержки, сделала широкий жест при освобождении квартиры, оставив мебель следующим арендаторам.

– Для того чтобы ребята не тратили деньги на покупку мебели, а оставили их для накопления, мы с супругой приняли решение не забирать ее. Пусть им будет немного легче. В первых числах июня заедем в свою квартиру. Я, жена и дети безумно рады, – добавляет собеседник.

Напомним, что в рамках прог­раммы «Елорда жастары» максимальная сумма жилищного займа для жителей Астаны сос­тавляет 20 млн тенге. При этом заемщик имеет возможность приобрести недвижимость стоимостью выше указанного лимита при условии внесения разницы из собственных средств. Объект недвижимости может быть выб­ран как на первичном, так и на вторичном рынке.

Одним из ключевых условий участия в программе остается отсутствие жилья в собственности у заемщика в течение пос­ледних пяти лет. В то же время отсутствуют ограничения по возрасту, профессии или месту работы клиента. Требование к платежеспособности заемщика сохраняется.

Для получения подробной информации о программе «Елорда жастары» можно обратиться к специалистам банка, которые ведут прием как в отделениях БВУ, так и в здании столичного управления жилья и жилищной инспекции по адресу: пр. Респуб­лики, 32. Квалифицированные сотрудники готовы предоставить исчерпывающие консультации по всем вопросам.