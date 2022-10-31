Наедине с природой

В Национальном музее в рамках Дней культуры Кыргызской Республики в Казахстане состоялась выставка «Бастау» («Истоки»).

Все прошедшие в Астане ­мероприятия были подчинены одной цели – знакомству ­с лучшими образцами кыр­гызского искусства, дальнейшему укреплению культурных и гуманитарных связей меж­ду Кыргызстаном и ­Казахстаном.

– Казахский и кыргызский народы издревле считаются родственными, – сказал на вернисаже исполняющий обязанности директора Национального музея РК Айбек Сыдыков. – У нас схожие обычаи, языки, традиции, искусство и культура. Сегодняшняя выставка еще раз дает нам возможность в этом убедиться.

Основоположники кыргызского изобразительного искусства Семен Чуйков, Гапар ­Айтиев и Сабырбек ­Акылбеков любили писать природу в непосредственном контакте с ней. Они считали, что природа настолько неисчерпаема, что ее нужно изучать, фиксируя малейшие нюансы ее состояний. Большинству их пейзажей свойственна лирическая нота, живописцы находятся как бы в плену дорогих для них воспоминаний. Полотна привлекают национальным своеобразием, для них характерны четкий ритм форм, крупные пространственные отношения: земля – горы – небо.

По словам народного художника Кыргызской Республики Таалая Усубалиева, кыргызская живопись выросла из пейзажного этюда, поэтому ее особенности определяются позицией того или иного художника к этюдной работе, к тем или иным традициям в создании образа природы. И сегодня для многих авторов этюды, зарисовки – это важнейшее средство обогащения воображения живыми впечатлениями.

Кыргызский ­национальный музей изобразительных ис­кусств им. Гапара Айтиева – один из ведущих в стране. На выставке в Астане представлены картины из его фондов, в частности излюбленный жанр кыргызских художников – пейзаж, а также сюжетно-тематические картины.