Наезд на школьницу попал на видео в Кокшетау

Происшествия
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Венера Баталова
корреспондент

За 11 месяцев в Акмолинской области зафиксировано 217 ДТП с участием детей, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД РК

Фото: скриншот видео / polisia.kz

Как отмечают в министерстве внутренних дел, недавние инциденты подчеркивают серьезность проблемы. Например, в отдел полиции Косшы поступила информация о наезде на пешехода на улице Рыскулова. Прибывшие на место происшествия стражи порядка предварительно установили, что водитель автомобиля Honda Odyssey сбил 16-летнего подростка.

Аналогичный случай произошел 17 декабря в областном центре возле IT-лицея. По предварительным данным, 8-летняя девочка перебегала дорогу в неположенном месте. В результате водитель автомобиля LADA Largus не успел затормозить и сбил школьницу.

Правоохранители подчеркивают, что в обоих случаях дети переходили дорогу в неположенных местах. В связи с произошедшими инцидентами устанавливаются все обстоятельства, после чего будут приняты соответствующие меры.

По данным МВД, за 11 месяцев в Акмолинской области зарегистрировано 217 ДТП с участием несовершеннолетних. Из них 10 детей погибли, а 247 получили различные травмы. Безопасность детей — это не только задача правоохранительных органов, но и общая ответственность всех членов общества.

Полицейские напоминают родителям о важности объяснения детям необходимости соблюдения правил дорожного движения, чтобы гарантировать их безопасность. Особенно важно, чтобы дети переходили дорогу только в установленных местах, таких как пешеходные переходы, особенно в зимний период.

 

#дети #ДТП #наезд

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