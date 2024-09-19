Находившихся в розыске мошенников задержало МВД РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Министерстве внутренних дел РК сообщили о задержании находящихся в международном розыске уголовных преступниках, совершивших мошенничество в особо крупном размере, передает Kazpravda.kz

Так, по данным Департамента криминальной полиции, в Караганде задержан 45-летний мужчина, который в июле 2018 года, находясь в Актобе, под предлогом приобретения недвижимого имущества в столице, завладел 100 млн тенге.

В Алматы задержана 44-летняя женщина - в 2023 году она под предлогом доставки товаров народного потребления, а именно овощей и фруктов, завладела деньгами граждан на сумму свыше 516 млн тенге.

В Астане задержана 60-летняя местная жительница - в сентябре прошлого года она под предлогом приобретения жилья по льготному кредитованию завладела 30 млн тенге.

Кроме того, в Москве задержали 30-летнего казахстанца, который также обманным путем завладел десятками миллионов тенге.

Общая сумма нанесенного ущерба потерпевшим составила более 650 млн тенге, отметил начальник департамента – официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев.