Свежий выпуск
Находки отправят в музей
Женис Байтурин

В минувшем году в ходе раскопок древнего кургана археологами была обнаружена сенсационная находка – останки вождя сарматской эпохи.

Сам курган был найден в районе Таскопа Темирского района, в бассейне реки Ащы Уил. Сохранившиеся в нем отдельные предметы – отделанная золотом конская сбруя, парадное одеяние и многое другое – на первый взгляд идентичны находкам из знаменитого захоронения Золотого человека из Иссыкского кургана Алматинской области. Но ученые не стали торопиться с окончательными выводами. Нужно дождаться результатов полного исследования.

Все артефакты переданы специалистам – реставраторам. Стоит отметить, что существенную поддержку археологической экспедиции оказал глава региона Ондасын Уразалин. Для активизации работы по исследованию древних памятников в рамках программы «Рухани жаңғыру» им был инициирован специальный проект, изысканы средства.

Реставрационные работы еще продолжаются. По словам генерального директора Инс­титута археологии им. А. Маргулана Бауыржана Байтанаева, в исследовательском проекте задействованы семь кандидатов наук, четыре доктора наук, два академика. Проект реализуется в три этапа. Первый из них уже завершен. Но это только полдела. Ученый отметил, что после тщательного изучения будет предоставлена полная информация, все экспонаты они передадут в Актюбинский областной историко-краеведческий музей.

Руководство региона продолжает поддерживать инс­титут в проведении второго этапа исследований и завершении реставрации изделий сарматского воина, которая запланирована на весну нынешнего года. Кроме того, в рамках программы «Сакральная география Актюбинской области» учреждением реализуются еще 7 крупных научно-исследовательских проектов. Это значит, что в текущем году работа по изучению сакральных мест региона продолжится.

Это подтвердил видный казахстанский ученый-этнолог профессор Серик Ажигали. По его словам, изыскания Западно-Казахстанской комплекс­ной этноархеологической экспедиции (Донызтау) осуществляются в области уже несколько лет. За последние 2 года экспедицией обследовано более 50 сакральных объектов региона, таких как «Баламола», «Жетім төрткіл», «Абат-Байтақ», «Шәкен-Ишан» и другие. В результате были обнаружены сандыктас высотой 2,5 м, колодцы огузской эпохи, неизведанные могильники, некрополи и множество предметов, представляющих огромную историческую ценность.

Популярное

Все
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
По 650 тыс. тенге будут платить казахстанским учителям за работу в регионах
Токаеву презентовали инвестиционные проекты турецких бизнесменов в Казахстане
В АФМ прокомментировали избиение сотрудника в Шымкенте
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
Эрдоган: "Мы очень заинтересованы в стабильности и спокойствии у наших братьев-казахов"
Повисшего на балконе 8-го этажа ребенка спас сосед в Нур-Султане
Казахстанской молодежи объяснят смысл новых поправок в Конституцию
Убийство врача в Алматы: мать подозреваемого боится за жизнь своего сына
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 11 мая
Первая скрипка театра Ла Скала выступила в Нур-Султане
Нынешним летом турзона озера Алаколь может побить рекорд посещаемости
"Ниже, чем в клубе самых богатых стран" – парадокс в Программе повышения доходов нашел депутат Конуров
Казахстан ждет комплексное переустройство политической модели – эксперт
Открыл стрельбу по знакомым житель Алматы, пострадали двое
Как в Риддере приближали Победу
Будут новые школы
Мальчика сбили насмерть на пешеходном переходе в Костанае
Казахстан и Мальдивы подписали соглашение о безвизовом режиме
Из каких еще городов Казахстана запустят авиарейсы в Турцию
ПРОЕКТ: Закон РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан"
Глава Народной партии Казахстана прокомментировал предложение провести в стране референдум
Новые месторождения нефти и металлов ищут в Казахстане
Болат и его команда
Токаев: Казахстанская армия заслужила признание на международном уровне
Полный текст видеообращения Президента Токаева по поправкам в Конституцию
"Биооружие Билла Гейтса": сотнями тысяч комаров-мутантов пугают казахстанцев в соцсетях
Цифровые документы приравняют к бумажным в Казахстане
Скончалась глава Ассоциации предприятий легкой промышленности Казахстана
Мужчина на глазах детей забил жену до смерти в Туркестанской области
"Уральск, Петропавловск, Павлодар надо отдать России": за провокационный пост завели дело на мужчину в ЗКО
Научное открытие фронтового военного врача из Казахстана
Школьница повесилась во дворе дома в Алматы
"От страха и шока обмочилась в штаны": девочку не выпускали из темной комнаты в детсаду Нур-Султана
Дату запуска программы льготного автокредитования назвали в МИИР
Опасный рецидивист бежал из тюрьмы вместе с охранницей в США
Таинственные нападения на девушек участились во Франции
Трасса между Карагандой и Темиртау, которую еще не сдали, покрывается трещинами
Что писали торговцы, искатели приключений и миссионеры о жизни древней степи
Касым-Жомарт Токаев посетил Nazarbayev University
Закон Республики Казахстан
Тело пропавшего 19-летнего казахстанского военнослужащего обнаружено в Кыргызстане
Сотрудник акимата охотился на девочек: количество заявивших увеличилось
Люди, некогда носящие таможенные погоны, теперь не имеют права на пенсию по выслуге лет?
Информацию о предложении отменить статус русского языка прокомментировал мажилисмен
Генерал-майора полиции Нурлана Масимова объявили в розыск
МВД предупредило казахстанцев о новых уловках мошенников
Не все так просто
Процесс получения удостоверений личности автоматизируют в Казахстане
Стартовал прием заявок на субсидирование арендного жилья
ОСИлим ли?
Какой будет погода в мае для казахстанцев
Стала известна причина гибели лошадей в Атырауской области
Судьба Казахстана находится в руках каждого гражданина – эксперт
Президент поручил акиму Жамбылской области увеличить доходы населения
Участники учений заявили об обмане со стороны военкомата Мангистау
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
Как будут развивать отрасль машиностроения в Казахстане
Почему Ахмета Байтурсынова называют Учителем нации
КСК скоро не станет. Что делать жильцам?

Читайте также

Свежий выпуск
Нужный шаг
Свежий выпуск
Из поколения в поколение
Свежий выпуск
Счастье – жить для людей
Свежий выпуск
Будут новые школы

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]