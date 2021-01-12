Находки отправят в музей

В минувшем году в ходе раскопок древнего кургана археологами была обнаружена сенсационная находка – останки вождя сарматской эпохи.

Сам курган был найден в районе Таскопа Темирского района, в бассейне реки Ащы Уил. Сохранившиеся в нем отдельные предметы – отделанная золотом конская сбруя, парадное одеяние и многое другое – на первый взгляд идентичны находкам из знаменитого захоронения Золотого человека из Иссыкского кургана Алматинской области. Но ученые не стали торопиться с окончательными выводами. Нужно дождаться результатов полного исследования.

Все артефакты переданы специалистам – реставраторам. Стоит отметить, что существенную поддержку археологической экспедиции оказал глава региона Ондасын Уразалин. Для активизации работы по исследованию древних памятников в рамках программы «Рухани жаңғыру» им был инициирован специальный проект, изысканы средства.

Реставрационные работы еще продолжаются. По словам генерального директора Инс­титута археологии им. А. Маргулана Бауыржана Байтанаева, в исследовательском проекте задействованы семь кандидатов наук, четыре доктора наук, два академика. Проект реализуется в три этапа. Первый из них уже завершен. Но это только полдела. Ученый отметил, что после тщательного изучения будет предоставлена полная информация, все экспонаты они передадут в Актюбинский областной историко-краеведческий музей.

Руководство региона продолжает поддерживать инс­титут в проведении второго этапа исследований и завершении реставрации изделий сарматского воина, которая запланирована на весну нынешнего года. Кроме того, в рамках программы «Сакральная география Актюбинской области» учреждением реализуются еще 7 крупных научно-исследовательских проектов. Это значит, что в текущем году работа по изучению сакральных мест региона продолжится.

Это подтвердил видный казахстанский ученый-этнолог профессор Серик Ажигали. По его словам, изыскания Западно-Казахстанской комплекс­ной этноархеологической экспедиции (Донызтау) осуществляются в области уже несколько лет. За последние 2 года экспедицией обследовано более 50 сакральных объектов региона, таких как «Баламола», «Жетім төрткіл», «Абат-Байтақ», «Шәкен-Ишан» и другие. В результате были обнаружены сандыктас высотой 2,5 м, колодцы огузской эпохи, неизведанные могильники, некрополи и множество предметов, представляющих огромную историческую ценность.