​Наказан за давление на бизнес

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Асет КАЛЫМОВ, Алматинская область

Еще в апреле текущего года из-за неоднократных нареканий бизнесменов областной совет по защите прав предпринимателей рекомендовал Агентству по госслужбе и противодействию коррупции провести мониторинг деятельности департамента, а профильному ведомству – принять меры по привлечению к ответственности его первого руководителя. По мнению бизнес-сообщества, госорган систематически нарушал порядок проведения проверок субъектов МСБ.

Как сообщила пресс-служба региональной палаты предпринимателей, ранее за аналогичные нарушения К. Тастемир был привлечен к дисциплинарной ответственности, ему объявляли выговор и неполное служебное соответствие. Однако ситуация не менялась к лучшему: жалобы на необоснованные проверки продолжали поступать.

Так, в начале года два медицинских центра – «Аймед» и «Ару» – были внесены в список нарушителей в области технического регулирования и метрологии, хотя в прошлом году их деятельность оценивалась положительно. После обращения предпринимателей прокуратура отменила проверки. Напомним, чиновник возглавлял департамент с февраля 2015 года.

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