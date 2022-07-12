Наказание за создание финпирамид ужесточили в Казахстане

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия деятельности финансовых (инвестиционных) пирамид», передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

Также Президент РК подписал Закон Республики Казахстан «О внесении дополнения в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам противодействия деятельности финансовых (инвестиционных) пирамид».

Тексты законов публикуются в печати.

Документы направлены на совершенствование механизмов защиты прав граждан посредством ужесточения ответственности за создание финансовых (инвестиционных) пирамид, а также введения уголовной ответственности за их рекламу.

В Уголовный кодекс введена новая статья 217-1, предусматривающая наказание за рекламу финансовых (инвестиционных) пирамид публично либо через СМИ, либо через электронные информационные ресурсы.