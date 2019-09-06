​Наладить конструктивный диалог

Кайрат Нурманбетов, первый проректор ЮКГУ им. М. Ауэзова

Первое Послание народу Казахстана в должности Президента страны Касым-Жомарта Токаева представляется как конкретный политико-правовой документ, расставивший ключевые акценты развития с учетом современных реалий.

Послание логично вписано в реализацию действующих в стране программ и планов развития и свидетельствует о преемственности взятого Казахстаном курса политического, экономического и социального развития.

Выделяя проблемы государственно-правового блока, Президент обозначил несколько задач. Здесь мне импонирует введение в оборот термина о «слышащем государстве», концепция которого предполагает обеспечение полноценного, равноправного диалога власти и общества.

Заметим, что общество как естественная среда обитания человека не может существовать без власти, ибо суть власти – порядок и подчинение всех этому порядку для общего блага. И чем многообразнее общество, тем эффективнее призвана быть власть.

Для многих правовых обоснований организации власти в современном обществе служит формула «народ – источник власти в государстве». При этом вполне допускается существование множества «групп давления», через которые граждане в свободной игре политических сил, независимо от социальной принадлежности, оказывают влияние на стратегию государства, а отношения с властью все больше приобретают характер равноправного социального партнерства, где государству отводится роль третейского судьи.

Отмеченная концепция логично вписывается в процесс конституционных реформ и должна обеспечить повышение эффективности деятельности всего государственного аппарата, особенно при его сокращении, с одновременным осознанием ответственности и самого общества, и каждого гражданина.

Принципиально важными являются меры по совершенствованию судебной и правоохранительной систем, дальнейшему развитию институтов гражданского общества, укреплению защиты прав и свобод граждан. В этом контексте выглядят реальными, выполнимыми и конкретными все задачи и требования Президента.

Охватив ключевые позиции развития экономики, в том числе инклюзивной, гармоничного государства, обеспечения прав и безопасности граждан, социальной сферы, развития регионов, Президент поставил перед всеми государственными органами, общественными институтами, частными структурами, всем обществом Казахстана новые задачи на ближайшую перспективу.

Как и предыдущие, нынешнее Послание содержит анализ сложившейся в стране ситуации, конкретные меры по реализации поставленных задач, указывает пути и средства достижения реальных целей. Это свидетельствует о глубокой проработке обращения к народу страны, которое представляется цельным, программным документом, требующим повышения эффективности исполнения принимаемых решений, совершенствования задач и планов.