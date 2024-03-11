Налоговик под видом сдачи декларации оформлял на граждан онлайн-кредиты

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По данным прокуратуры Акмолинской области, сотрудник налогового органа вызывал граждан под предлогом сдачи декларации, и в ходе встречи, получив их персональные данные и биометрические данные на камеру телефона (идентификация человека), оформлял на них онлайн микрокредиты и переводил денежные средства на свои счета.

Мошенник изобличен и привлечен к уголовной ответственности по 190 Уголовного кодекса (мошенничество).