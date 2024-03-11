Налоговик под видом сдачи декларации оформлял на граждан онлайн-кредиты

При координации прокуратуры города Косшы раскрыто 5 фактов интернет-мошенничества, совершенных сотрудником налогового органа, передает Kazpravda.kz
По данным прокуратуры Акмолинской области, сотрудник налогового органа вызывал граждан под предлогом сдачи декларации, и в ходе встречи, получив их персональные данные и биометрические данные на камеру телефона (идентификация человека), оформлял на них онлайн микрокредиты и переводил денежные средства на свои счета.
Мошенник изобличен и привлечен к уголовной ответственности по 190 Уголовного кодекса (мошенничество).
– Прокуратура области призывает граждан тщательно перепроверять всю информацию и критически относиться к предложениям незнакомых людей о совершении различных финансовых операций в онлайн-режиме, – говорится в сообщении прокуратуры Акмолинской области.