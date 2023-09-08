Налоговики незаконно штрафовали бизнесменов в ВКО

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В ВКО после вмешательства прокуратуры отменены штрафы в отношении 56 предпринимателей, передает корреспондент Кazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу надзорного органа региона.

Прокуроры Восточно-Казахстанской области установили, что предпринимателей систематически привлекали к административной ответственности по правонарушениям с истекшим сроком давности.

"К примеру, органы госдоходов Усть-Каменогорска привлекли бизнесмена к адмответственности за отсутствие отчисления по обязательному социальному медицинскому страхованию. Однако с момента правонарушения и до выявления факта прошло более 2 лет. А в соответствии с частью 1 статьи 62 КоАП, лицо не подлежит привлечению к адмответственности по истечении 2 месяцев с момента правонарушения", – сообщили в ведомстве.

Надзорный орган Усть-Каменогорска опротестовал постановление органа госдохода и восстановил права предпринимателя.

По данным прокуратуры, выявлено еще 56 аналогичных незаконных административных дел в отношении предпринимателей, которые также опротестованы, уже удовлетворено 19 протестов.