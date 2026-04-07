В Кыргызстане налоговые задолженности рядовых граждан будут списывать с банковских счетов. По заявлению фискальных органов, принудительное взыскание станет вынужденной мерой, передает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

Налоговая задолженность будет списываться с банковских счетов кыргызстанцев после того, как их предупредят. Уведомление придёт на обычную почту, в виде СМС-сообщения на мобильный телефон или появится в электронном кабинете на сайте налоговой службы. Если в течение тридцати календарных дней должник не оспорит претензию, то деньги с банковского счёта, где есть средства, будут списаны принудительно.

– Мы даём налогоплательщику месяц на то, чтобы он мог обжаловать наше извещение или прийти в налоговый орган. Также в банках или используя свои кошельки, он может уплатить налоги за этот период. После окончания этого срока мы направляем НПТ – налогово-платёжное поручение – банковским учреждениям, - поясняет заместитель председателя ГНС КР Мирлан Рахманов.

Основной налог, действующий в отношении рядовых кыргызстанцев, – это налог на недвижимое имущество. Раз в год его нужно платить в госбюджет, если у гражданина квартира площадью больше 80 квадратных метров или частный дом, площадь которого свыше 150 квадратных метров. Расчёт оплаты должны делать сами обладатели недвижимости. Между тем в фискальной службе отмечают: налоги, которые платят кыргызстанцы, в три раза ниже тех, что начисляют госструктуры.

– Информационная база ГРС намного превышает те случаи, когда граждане должны были предоставлять информационные расчёты. Это означает, скорее всего, незнание граждан о том, что они обязаны уплачивать налоги, - отмечает начальник управления контроля за взысканием задолженности и местных налогов ГНС КР Туратбек Кульчороев.

До этого года принудительное взыскание через банковские счета действовало только в отношении юридических лиц и частных предпринимателей. Кроме пополнения бюджета, эта мера не позволяла должникам накапливать огромные штрафные санкции и пени. По данным Государственной налоговой службы, сегодня долги накопили уже 450 тысяч кыргызстанцев.