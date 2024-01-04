Нам нужны и «белые», и «синие» Свежий выпуск 4 января 2024 г. 2:05 71 Еркин Тукумов, директор КИСИ при Президенте РК – Цель, поставленная Президентом, – удвоить объем национальной экономики к 2029 году, доведя его до 450 миллиардов долларов, – вполне реалистична. фото из архива "КП" Более того, я считаю: если реализовать последовательно все запланированное в виде демонополизации экономики, развития энергетики, сельского хозяйства, перехода к экономике знаний как главного тренда глобальной экономики, мы можем «перегнать» и этот показатель. «Голдман Сакс» вообще говорит о возможности достижения триллионой экономики Казахстаном в 2050 году! Но сами макроэкономические показатели, о чем Президент и сказал в интервью, так же важны, как и их качество, они должны напрямую отражаться на благосостоянии граждан. Иначе будет, как в предыдущие десятилетия, когда экономика росла бурными темпами, но рост в итоге не перешел в развитие. Поэтому, помимо очень важных инициатив в виде новой инвестиционной, налоговой, бюджетной политики, нам нужна новая политика в развитии человеческого капитала. Без высококвалифицированных «белых и синих воротничков» будет трудно, если вообще возможно, перейти в экономику знаний. Нам нужны реальные исследовательские университеты – автономные и авторитетные; качественное и равное среднее образование; инвестиции в науку больше, чем 1% ВВП; развитая медицина не только в Астане и Алматы, а в каждом населенном пункте; здоровая экологическая среда; подготовка кадров за границей (реформа «Болашақ»). #президент #мнение #интервью #Egemen Qazaqstan