Нападение с ножом в Австрии: убит 14-летний мальчик

В австрийском городе Филлах сириец ранил ножом пятерых прохожих и убил 14-летнего подростка. Полиция задержала мужчину, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Дойче Велле

Фото: Gerd Eggenberger/APA/AFP Gerd Eggenberger/APA/AFP

В австрийском городе Филлах мужчина из Сирии днем в субботу, 15 февраля, напал с ножом на нескольких прохожих. В результате атаки был убит 14-летний мальчик, еще пять человек получили ранения, сообщает агентство dpa со ссылкой на австрийскую полицию. Возраст раненых - от 14 до 32 лет.

Предполагаемый преступник - 23-летний проситель убежища из Сирии с действующим видом на жительство Австрии, он был задержан сразу после нападения, добавили в полиции. Как отмечает dpa, очевидец атаки сбил нападавшего на автомобиле.

Остается неясным, был ли предполагаемый преступник знаком с убитым подростком или с ранеными, пишет dpa.