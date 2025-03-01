Наполнить счастьем каждый миг! АНК 1 марта 2025 г. 3:30 3 Юлия Пулина собственный корреспондент по области Ұлытау Татаро-башкирская диаспора – одна из самых сплоченных и творчески активных в регионе фото из архива Зульфии Гилемхановой Тон задает молодежь Хранить память, уважать историю, знать культуру и быть единым народом – таковы принципы работы филиала РОО «Казахстанский конгресс татар и башкир» по области Улытау. Филиал организован на базе татаро-башкирского этнокультурного центра «Дуслык» города Сатпаева, сейчас его возглавляет Зульфия Гилемханова. – В январе 2023 года мы создали областной филиал конгресса, – рассказала она. – Теперь у нас есть городской и областной (филиал республиканского) центры. А история объединения татар и башкир началась в 1995 году. И хотя первые пять лет работали неофициально, тем не менее этот год для нас тоже юбилейный: 30 лет со дня совместной работы, как и у Ассамблеи народа Казахстана. Сейчас в работе филиала задействовано 30 человек, но это только кажется, что численность небольшая. Праздники татар и башкир собирают по несколько сотен гостей! Есть и свои достижения. Так, в 2023 году филиал РОО «Казахстанский конгресс татар и башкир» был признан лучшим в регионе, в 2024-м был победителем в конкурсных номинациях «Тіл жаңашары» и «Жыл үздігі». Два года назад выиграл два гранта ПРООН, и в Сатпаеве появились детская площадка и оборудование для волонтерского клуба. Одно из важнейших направлений работы – развитие культуры полиязычия. Мероприятия в филиале часто проводятся на казахском, русском, татарском, башкирском и английском языках. И тон здесь задает подрастающее поколение. Из недавних проектов можно выделить «Джалиловские чтения», которые собирают людей разного возраста и национальностей, а также концерт, посвященный 30-летию АНК, который сатпаевцы провели первыми в республике. – Преемственность поколений для нас очень важна, – отмечает Зульфия Зуфаровна. – Уже четвертое поколение воспитываем. Конечно, люди разъезжаются – такова жизнь. Пять лет назад в Сатпаеве было восемь тысяч татар и 800 башкир, а сегодня в четыре раза меньше. Тем не менее связи наши неразрывны – время и расстояние им не помеха. Коллеги из этнокультурных центров Жезказгана и Сатпаева говорят о необычайной сплоченности татаро-башкирской диаспоры. Их не нужно упрашивать выступить или что-то сделать, сами готовы предложить и идеи, и проекты. Праздники и творчество приветствуют все – и стар, и млад. – Национальные традиции, кухня, танцы и музыка – это особая форма межнационального общения, которая сближает без слов, раздвигает границы и время, – продолжает Зульфия Зуфаровна. – У нас есть несколько творческих коллективов: «Салават купере» – это наши бабушки, «Дулкын» – молодежная организация, а «Кынғырау» – детская. Как правило, традиционные угощения – важная часть любого праздника. Татаро-башкирские сладости и выпечка, которую с любовью готовят мастерицы, имеют своих почитателей среди горожан. – В прошлом году на праздновании Наурыза получился целый парад татаро-башкирских блюд. Наши дамы приготовили вак-бәлеш и кыстыбый, красиво упаковали в коробочки и дарили землякам, – вспоминает Зульфия Гилемханова. – Мы и на площади угощали сатпаевцев блюдами национальной кухни: чак-чак, кыстыбый, губадия. Наурыз – один из самых любимых праздников казахстанцев, потому и готовим от всей души. Ежегодная кулинарная акция от этнокультурных центров стала одной из любимых в городе. Кстати, традиционные татарские и казахские блюда похожи. Во главе стола – мясо и тесто. Но есть и разница. К примеру, татары готовят куллама – это как мясо по-казахски, только тесто вручную сворачивают в замысловатые крендельки, похожие на ракушку. Точки соприкосновения Деятельность филиала и ЭКЦ направлена и на воспитание патриотизма у молодежи, формирование четкой гражданской позиции. – Мероприятия проходят и на государственном языке – представители татаро-башкирской диаспоры знают или изучают казахский язык, – говорит Зульфия Зуфаровна. – Наши активисты состоят в Совете матерей, являются общественными медиаторами, волонтерами, членами информационно-разъяснительных групп, занимаются этномедиацией. Мы продумываем интерактивные формы работы с молодежью: квизы, квесты, деловые игры, тренинги... Занимаемся самообразованием: ведем Академию НПО, организуем семинары, круглые столы. Возвращение к истокам, поиск национальной идентичности – также важная часть работы объединений. – Мы долгое время воспитывались в советской культуре, к своим корням, возрождению традиций шли постепенно, – отмечает Зульфия Гилемханова. – За чаепитиями у старших узнавали, как правильно отмечать Курбан Байрам, другие праздники, какие есть обряды. Даже родным, которые живут в Татарстане, писали. Один из популярных татарских и башкирских праздников – Сабантуй. Ежегодно он собирает 200–300 гостей, их состав многонациональный. – Празднование завершения посевной необходимо, чтобы осень порадовала урожаем, – объясняет Зульфия Зуфаровна. – В разных регионах Сабантуй отмечается в разное время, в Сатпаеве – ближе к августу, когда наши дети-студенты возвращаются домой на каникулы. В том году возродили празднование Сөмбеля – осеннего праздника урожая. Также планируем проводить «Карга боткасы» – «Воронью кашу». Это уже весенний праздник. Даря кашу птицам, угощая своих близких на природе, мы призываем весну. Красивая традиция. Следует сказать, что Татаро-башкирский областной филиал активно сотрудничает с Советом организаций российских соотечественников и ЮНЕСКО. – Мы ищем точки соприкосновения, – продолжает Зульфия Гилемханова. – В прошлом году к нам в регион с концертом приезжала заслуженная артистка Татарстана Алсу Ибрагимова, на концерте также выступала артистка филармонии Нурия Нигматуллина из Жезказгана. В этом году состоялась встреча с полномочным представителем Татарстана в Казахстане Денисом Валеевым. Областной филиал и городской ЭКЦ – постоянные участники республиканских мероприятий АНК. А недавно наладили контакт с жанааркинскими татарами и башкирами. Они очень активные, отмечает Зульфия Зуфаровна. Их руководитель Рамзия Фатхутдинова на Наурыз планирует ставить юрту в поселке Жанаарка, угощать национальными блюдами гостей. Единомышленникам, проживающим в области, в других странах, всегда рады. В наше непростое время хочется стать ближе, помочь людям быть добрее, сделать их жизнь интереснее. Если не знаешь родного языка, своей культуры, то теряешь частичку души, уверена Зульфия Гилемханова. Мы – казахстанцы, мы – единый народ, но есть и то, что хочется сохранить в сердце. – Мы не ищем различия, а ищем то, что нас объединяет, – подчеркнула директор областного филиала. – Праздники – казахские, русские, татарские – согревают наши души, вдохновляют, дарят радость. Наполнить счастьем каждый день возможно, когда нет разногласий. #АНК #30-летие #Ассамблея народа Казахстана