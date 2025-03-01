Наполнить счастьем каждый миг!

Тон задает молодежь

Хранить память, уважать историю, знать культуру и быть единым народом – таковы принципы работы филиала РОО «Казахстанский конгресс татар и башкир» по области Улытау. Филиал организован на базе татаро-башкирского этнокультурного центра «Дус­лык» города Сатпаева, сейчас его возглавляет Зульфия ­Гилемханова.

– В январе 2023 года мы создали областной филиал конгресса, – рассказала она. – Теперь у нас есть городской и областной (филиал республиканского) центры. А история объединения татар и башкир началась в 1995 году. И хотя первые пять лет работали неофициально, тем не менее этот год для нас тоже юбилейный: 30 лет со дня совместной работы, как и у Ассамблеи народа Казахстана.

Сейчас в работе филиала задействовано 30 человек, но это только кажется, что чис­ленность небольшая. Праздники татар и башкир собирают по несколько сотен гостей! Есть и свои достижения. Так, в 2023 году филиал РОО «Казахстанский конгресс татар и башкир» был признан лучшим в регионе, в 2024-м был победителем в конкурсных номинациях «Тіл жаңашары» и «Жыл үздігі». Два года назад выиграл два гранта ПРООН, и в Сатпаеве появились детская площадка и оборудование для волонтерского клуба.

Одно из важнейших направлений работы – развитие культуры полиязычия. Мероприятия в филиале часто проводятся на казахском, русском, татарском, башкирском и английском языках. И тон здесь задает подрастающее поколение. Из недавних проектов можно выделить «Джалиловские чтения», которые собирают людей разного возраста и национальностей, а также концерт, посвященный 30-летию АНК, который сатпаевцы провели первыми в республике.

– Преемственность поколений для нас очень важна, – отмечает Зульфия Зуфаровна. – Уже четвертое поколение воспитываем. Конечно, люди разъезжаются – такова жизнь. Пять лет назад в Сатпаеве было восемь тысяч татар и 800 башкир, а сегодня в четыре раза меньше. Тем не менее связи наши неразрывны – время и расстояние им не помеха.

Коллеги из этнокультурных центров Жезказгана и Сатпаева говорят о необычайной сплоченности татаро-башкирской диаспоры. Их не нужно упрашивать выступить или что-то сделать, сами готовы предложить и идеи, и проекты. Праздники и творчество приветствуют все – и стар, и млад.

– Национальные традиции, кухня, танцы и музыка – это особая форма межнационального общения, которая сближает без слов, раздвигает границы и время, – продолжает Зульфия Зуфаровна. – У нас есть несколько творческих коллективов: «Салават купере» – это наши бабушки, «Дулкын» – молодежная организация, а «Кынғырау» – детская.

Как правило, традиционные угощения – важная часть любого праздника. Татаро-башкирские сладости и выпечка, которую с любовью готовят мастерицы, имеют своих почитателей среди горожан.

– В прошлом году на праздновании Наурыза получился целый парад татаро-башкирских блюд. Наши дамы приготовили вак-бәлеш и кыстыбый, красиво упаковали в коробочки и дарили землякам, – вспоминает Зульфия Гилемханова. – Мы и на площади угощали сатпаевцев блюдами национальной кухни: чак-чак, кыстыбый, губадия. Наурыз – один из самых любимых праздников казахстанцев,­ потому и готовим от всей души.

Ежегодная кулинарная акция от этнокультурных центров стала одной из любимых в городе. Кстати, традиционные татарские и казахские блюда похожи. Во главе стола – мясо и тесто. Но есть и разница. К примеру, татары готовят куллама – это как мясо по-казахски, только тесто вручную сворачивают в замысловатые крендельки, похожие на ракушку.

Точки соприкосновения

Деятельность филиала и ЭКЦ направлена и на воспитание патриотизма у молодежи, формирование четкой гражданской позиции.

– Мероприятия проходят и на государственном языке – представители татаро-башкирской диаспоры знают или изучают казахский язык, – говорит Зульфия Зуфаровна. – Наши активисты состоят в Совете матерей, являются общественными медиаторами, волонтерами, членами информационно-разъяснительных групп, занимаются этномедиацией. Мы продумываем интерактивные формы работы с молодежью: квизы, квесты, деловые игры, тренинги... Занимаемся самообразованием: ведем Академию НПО, организуем семинары, круглые столы.

Возвращение к истокам, поиск национальной идентичности – также важная часть работы объединений.

– Мы долгое время воспитывались в советской культуре, к своим корням, возрождению традиций шли постепенно, – отмечает Зульфия Гилемханова. – За чаепитиями у старших узнавали, как правильно отмечать Курбан Байрам, другие праздники, какие есть обряды. Даже родным, которые живут в Татарстане, писали.

Один из популярных татарских и башкирских праздников – Сабантуй. Ежегодно он собирает 200–300 гостей, их состав многонациональный.

– Празднование завершения посевной необходимо, чтобы осень порадовала урожаем, – объясняет Зульфия Зуфаровна. – В разных регионах Сабантуй отмечается в разное время, в Сатпаеве – ближе к августу, когда наши дети-студенты возвращаются домой на каникулы. В том году возродили празднование Сөмбеля – осеннего праздника урожая. Также планируем проводить «Карга боткасы» – «Воронью кашу». Это уже весенний праздник. Даря кашу птицам, угощая своих близких на природе, мы призываем вес­ну. Красивая традиция.

Следует сказать, что Татаро-башкирский областной филиал активно сотрудничает с Советом организаций российских соотечественников и ЮНЕСКО.

– Мы ищем точки соприкосновения, – продолжает Зульфия Гилемханова. – В прошлом году к нам в регион с концертом приезжала заслуженная артистка Татарстана Алсу Ибра­гимова, на концерте также выступала артистка филармонии Нурия Нигматуллина из Жезказгана. В этом году состоялась встреча с полномочным представителем Татарстана в Казахстане Денисом Валеевым.

Областной филиал и городской ЭКЦ – постоянные участники республиканских мероприятий АНК. А недавно наладили контакт с жанааркинскими татарами и башкирами. Они очень активные, отмечает Зульфия Зуфаровна. Их руководитель Рамзия Фатхутдинова на Наурыз планирует ставить юрту в поселке Жанаарка, угощать национальными блюдами гостей. Единомышленникам, проживающим в области, в других странах, всегда рады. В наше непростое время хочется стать ближе, помочь людям быть добрее, сделать их жизнь интереснее.

Если не знаешь родного языка, своей культуры, то теряешь частичку души, уверена Зульфия Гилемханова. Мы – казахстанцы,­ мы – единый народ, но есть и то, что хочется сохранить в сердце.

– Мы не ищем различия, а ищем то, что нас объединяет, – подчеркнула директор областного филиала. – Праздники – казахские, русские, татарские – согревают наши души, вдохновляют, дарят радость. Наполнить счастьем каждый день возможно, когда нет разногласий.