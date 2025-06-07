Нариман Курбанов – чемпион Азии по спортивной гимнастике

Спорт
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Спортсмен стал лучшим в упражнениях на коне, передает Kazpravda.kz

Фото: НОК Казахстана

Серебряный призер Олимпиады-2024 Нариман Курбанов завоевал золотую медаль чемпионата Азии по спортивной гимнастике в Чечхоне (Южная Корея).

Спортсмен стал лучшим в упражнениях на коне.

В финале Курбанов получил от судей 14.933 балла. Второе место занял Вун Хур (Южная Корея) - 14.633. Третье место занял Дан Нгок Тхен (Вьетнам) - 14.233.

Ильяс Азизов финишировал пятым, набрав 13933.

#чемпионат Азии #Нариман Курбанов #спортивная гимнастика

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