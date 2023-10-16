Нарколаборатория работала рядом с известным курортом в Казахстане

21-летний акмолинец организовал лабораторию по изготовлению синтетических наркотиков, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram ДП области

Фото: пресс-служба ДП Акмолинской области

12 октября сотрудники управления по противодействию наркопреступности ДП Акмолинской области в ходе спецоперации в Бурабайском районе ликвидировали нарколабораторию по изготовлению синтетических наркотиков.

Организовал лабораторию 21-летний местный житель. В одном из сел, прилегающих к райцентру, он купил дом, где и развернул производство.

К слову, молодой человек женат и имеет малолетнего ребенка. Супруга о «работе» мужа не знала.

При несанкционированных обысках изъято оборудование для изготовления наркотических средств, 430 литров прекурсоров. В тайниках по району изъято 755,88 грамма психотропного вещества a-PVP.

Со слов парня, ранее он работал закладчиком наркотиков, а после «пошел на повышение» и стал их изготавливать и продавать.

Начато досудебное расследование по части 1 уголовной статьи «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов».

Задержанный водворен в изолятор временного содержания.