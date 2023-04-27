Нарколаборатория работала в подсобке частного дома в Акмолинской области

Нарколабораторию ликвидировали полицейские Акмолинской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции региона.

Фото: пресс-служба ДП Акмолинской области

В ходе спецоперации установлен житель Астраханского района, который в подсобном помещении своего дома изготавливал синтетические наркотики. У подозреваемого нашли более 38 граммов a-PVP.

Стражи порядка изъяли лабораторное оборудование, пластмассовые канистры и стеклянные банки с прекурсорами, которые использовались для изготовления «синтетики». Назначена экспертиза.

По информации оперативников, примерно в ноябре 2022 года мужчина через Telegram устроился на работу, получал координаты, где необходимо было забрать оборудование, прекурсоры, а также инструкции по изготовлению наркотиков.

Начато досудебное расследование. Подозреваемый взят под стражу.