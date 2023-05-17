Наркосбытчик устроил стрельбу при задержании в Шымкенте – видео

Двух наркосбытчиков задержали в городе Шымкенте, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Сотрудники городского Департамента полиции вышли на след двух мужчин, занимающихся сбытом наркотических средств.
Во время задержания один из них пытался оказать активное сопротивление полиции, дважды выстрелив в воздух из аэрозольного пистолета. Однако оперативникам удалось обезвредить наркосбытчиков, применив навыки рукопашного боя.
При проверке съемной квартиры в шкафу найдены 4 свертка с разовой дозой наркотиков и неустановленное оружие, а в кармане одежды одного из подозреваемых обнаружен полиэтиленовый пакет с порошкообразным наркотическим веществом. Согласно заключению эксперта, изъятые вещества являются синтетическими наркотиками общим весом 31 грамм.
В отношении задержанных проводится досудебное расследование по уголовным статьям «Хулиганство» и «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств».
Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания.
Оружие направлено на экспертизу.