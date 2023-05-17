Наркосбытчик устроил стрельбу при задержании в Шымкенте – видео

Двух наркосбытчиков задержали в городе Шымкенте, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz .

Скриншот с видео ДП Шымкента

Сотрудники городского Департамента полиции вышли на след двух мужчин, занимающихся сбытом наркотических средств.

Во время задержания один из них пытался оказать активное сопротивление полиции, дважды выстрелив в воздух из аэрозольного пистолета. Однако оперативникам удалось обезвредить наркосбытчиков, применив навыки рукопашного боя.

При проверке съемной квартиры в шкафу найдены 4 свертка с разовой дозой наркотиков и неустановленное оружие, а в кармане одежды одного из подозреваемых обнаружен полиэтиленовый пакет с порошкообразным наркотическим веществом. Согласно заключению эксперта, изъятые вещества являются синтетическими наркотиками общим весом 31 грамм.

В отношении задержанных проводится досудебное расследование по уголовным статьям «Хулиганство» и «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств».

Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания.

Оружие направлено на экспертизу.