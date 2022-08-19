Наркотики на 65 млн тенге пытался ввезти алматинец в Усть-Каменогорск

Полицейские Восточно-Казахстанской области с привлечением спецподразделений Национальной гвардии РК провели специальную операцию по пресечению преступной деятельности лиц, причастных к поставкам наркотиков на восток страны, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В результате при попытке ввоза в Усть-Каменогорск особо крупной партии синтетических наркотиков, весом почти 1 кг, эквивалентной 3,5 тысячам разовых доз, был задержан 35-летний житель Алматы. В салоне его автомашины вместе с ним также находилась его супруга, которую он, с его слов, умышленно взял в дорогу с собой, чтобы не вызывать подозрение.

Сразу же после этого через некоторое время был задержан второй участник данной преступной цепи – 29-летний мужчина, у которого было изъято 600 грамм синтетического зелья, что эквивалентно 2 тысячам разовых доз.

Завершением цикла специальной операции по ликвидации цепи наркокурьеров стало третье задержание, в ходе которого у 24-летнего жителя Актобе, специально прибывшего в Усть-Каменогорск, было изъято 5 пластиковых емкостей с жидкостью, содержащей свыше 0,5 кг психотропного вещества "альфа-PVP".

"Принятыми мерами был пресечен ввоз в областной центр порядка 8 тысяч разовых доз наркотиков, примерная стоимость которых на "черном рынке" составляет более 65 млн тенге. В настоящее время все трое подозреваемых арестованы, их действия квалифицируются по статье 297 части 3 УК РК, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы от 10 до 15 лет", – сообщил заместитель начальника департамента полиции ВКО Талгат Шаяхметов.