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Народ – единственный источник власти
Ербол Тишкамбаев

Инициатива Главы государства о проведении референдума по внесению изменений в Конституцию основана на главном принципе, прописанном в Основном законе страны.

Такое мнение высказал депутат Сената Парламента Мухтар Кул-Мухаммед, комментируя предложение Касым-Жомарта Токаева, озвученное им на недавней сессии Ассамблеи народа Казахстана.

– В действующей Конституции четко и ясно прописано, что «единственным источником государственной власти является народ». Следуя этой логике, любое изменение в Основной закон страны необходимо вносить, советуясь с народом, на общенародном референдуме. Поэтому я полностью поддерживаю инициативу нашего Президента, – сказал сенатор Кул-Мухаммед

Также сенатор отметил, что такой ход событий является продолжением практической реализации концепции «слышащего государства», которую Глава государства провозгласил с момента вступления в долж­ность. Таким образом, Касым-Жомарт Токаев на системной основе продолжает обозначенный им курс на обновление страны и построение Нового Казахстана, считает сенатор.

– Откровенно говоря, мы немного уже подзабыли о том, что такое «советоваться с народом», – более четверти века не было ни одного референдума в стране. Мощная поддержка народа придаст силы Касым-Жомарту Кемелевичу в дальнейшем продвижении политических, экономических и социальных реформ. Невозможно построить справедливый Новый Казахстан без обновленной Конституции. Уверен, народ скажет свое веское слово на предстоящем референдуме. Только надо услышать голос народа, – подчеркнул Мухтар Кул-Мухаммед.

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