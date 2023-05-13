Нарушения в сфере медобследования беременных выявили в Актау

В 30-ти поликлиниках Актау выявили факты злоупотребления монопольным положением, передает Кazpravda.kz со ссылкой на inaktau.kz .

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Специалисты территориального Департамента Агентства по защите и развитию конкуренции РК проверили лабораторные услуги перинатального скрининга и выявления рака шейки матки в рамках ОСМС и ГОБМП. Нарушения выявили в 30-ти организациях первичной медико-санитарной помощи (12 государственных и 18 частных поликлиник).

Медицинские организации не проводят данный вид анализа, а направляют образцы в лаборатории, рынок которых находится в конкурентной среде.

"В Мангистауской области функционирует несколько лабораторий, проводящих анализ, имеющих соответствующие лицензии и необходимое оборудование. Пациенту должны предоставлять выбор, куда обратиться. Однако медицинские организации направляли пациентов только в одну организацию. Это привело к нарушению законных прав пациентов в свободе выбора и ограничению конкуренции на рынке лабораторных услуг", - пояснили в Антимонопольном департаменте.

В адрес 30-ти медицинских организаций внесены акты антимонопольного реагирования в виде уведомления с требованием устранить нарушения. Медорганизации исполнили требования в полном объеме.