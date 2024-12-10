Нас ждет четырнадцать финалов

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Аскар Бейсенбаев
специальный корреспондент

Чемпионат Азии-2024 в Чианг­мае (Таиланд) подошел к финишной черте. Уже сегодня пять наших девушек будут биться за золотые медали, а завтра свои главные поединки на турнире проведут мужчины.

фото kfb.kz

Итогом выступлений казахстанок в полуфиналах стали четыре победы при пяти поражениях. За «золото» в финале будут биться Виктория Графеева (в весе до 60 кг), Аида Абикеева (до 63 кг), Наталья Богданова (до 70 кг), Гульсая Ержан (до 81 кг), а также Елдана Талипова (свыше 81 кг), которая из-за отсутствия конкуренции в этом весе сразу попала в финал и там проведет свой первый бой.

Графеева выиграла у Порнтип Буапа (Таиланд), Абикеева прошла еще одну представительницу этой страны Тхананья Сомнуек, Богданова оказалась сильнее Анастасии Черноколенко (Украина), а Ержан взяла верх над Cохибой Рузметовой (Узбекистан). К сожалению, свои финальные поединки проиграли Айгерим Саттыбаева (до 48 кг), Жазира Уракбаева (до 52 кг), Улжан Сарсенбек, Милана Сафронова (до 66 кг), Диана Магауияева (до 75 кг), которые завершили первенство континента с бронзовыми медалями.

В полуфинале у мужчин от Казахстана выступили десять боксеров, и дальше не смог пройти лишь один из них. Так, Санжар Ташкенбай (до 48 кг) отправил в нокдаун японца Кадзуме Аратаке, Махмуд Сабырхан (до 54 кг) тоже нокдауном победил тайца Суктхета Саравута. Оразбек Асылкулов (до 57 кг) единогласным решением судей одолел монгола Лунде Гантумуру. Дулат Бекбауов (до 67 кг) оказался сильнее таджика Шукрата Саломатова, а Аблайхан Жусупов (до 71 кг) расправился с еще одним представителем Таджикистана Шохобжоном Шукуровым. Диас Молжигитов (до 75 кг) судейским решением одолел украинца Павла Илюшу, а Бекзат Нурдаулетов (до 86 кг) еще одним раздельным решением судей выиграл у Даниила Жасана (Украина). Сагындык Тогамбай (до 92 кг) настолько был сильнее китайца Таймиао Лю, что его угол выбросил на ринг полотенце. Айбек Оралбай (свыше 92 кг) в поединке супертяжей единоглас­ным решением победил узбека Джахонгира Зокирова. Единственную потерю мы понесли в весе до 80 кг, где наш Ерасыл Жакпеков не смог справиться с боксером из Узбекистана Турабеком Хабибуллаевым и завершил турнир с бронзовой наградой.

Финальные поединки, которые у мужчин пройдут 11 декабря, обещают быть весьма жаркими в том числе и потому, что будет сразу семь битв за «золото» между двумя сильнейшими командами Азии (а почитай, и всего мира) – Казахстаном и Узбекистаном. Так, Санжар Ташкенбай сразится с Шодиержоном Меликузиевым, Махмуд Сабырхан с Шахзодом Музаффаровым, Оразбек Асылкулов с Миразизбеком Мирзахалиловым, Дулат Бекбауов с Мужибилло Турсуновым, Аблайхан Жусупов с Хавас­беком Асадуллаевым, Диас Молжигитов с Джавохиром Умматалиевым и Бекзат Нурдаулетов с Джасурбеком Юлдошевым. Кроме того, Сагындык Тогамбай проведет бой против Парвиза Каримова (Таджикистан), а Айбек Оралбай встретится с представителем Китая Абудурешити Ремулой.

#Спорт #бокс #чемпионат Азии

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