Наше общее дело

По словам Абильжана Хусаинова, его первое впечатление от прочитанного интервью – как глубоко и объективно понимает Президент задачи и текущего момента, и на перспективу. Главный посыл материала: развитие страны – дело каждого казахстанца, результат совместных усилий каждого члена общества.

В интервью Президент Касым-Жомарт Токаев поднял многие острые вопросы, волнующие казахстанцев, и рассказал о путях их решения, что дало четкое понимание личной позиции Касым-Жомарта Токаева по многим важным направлениям сегодняшней повестки дня.

– Как педагог, ежедневно по долгу службы работающий с молодежью, обратил внимание на мысли Президента об изучении нашей многовековой истории. Это важный аспект. Именно эти знания помогают нам понять прошлое, что, в свою очередь, помогает понять настоящее и строить будущее. Уверен, работая в этом направлении, упор нужно сделать на работе с детьми, молодежью, помочь им проникнуться историей страны. Кстати, группа ученых-историков нашего Кокшетауского университета имени Уалиханова внесла весомый вклад в осмысление белых пятен истории. При поддержке управления внут­ренней политики наши коллеги здесь, как и по всей республике, три года вели исследовательскую работу по реабилитации жертв политических репрессий. За это время выпущено пять сборников, готовится к изданию еще три, вы­шло несколько документальных фильмов, прошли конференции, семинары, экспедиции. Человеку, знающему историю, на самом деле легче понять, кем он является и кем будет. Ну а жить нужно, только стремясь вперед, внимая, впитывая все прогрессивное, – говорит профессор КУ.

По мнению Абильжана Токановича, вряд ли кому-то сегодня нужно доказывать, что внедрение современных технологий очень важно для развития экономики. Он остановился на вопросах развития аграрного сектора страны, сделав акцент на взаимосвязи отрасли с наукой. При этом ученый-биолог с многолетним опытом работы в сельскохозяйственной отрасли отмечает: любые, даже самые продвинутые западные технологии, которые хотелось бы внедрять нашим аграриям, прежде должны пройти апробацию.

– Руководители крупных агроформирований делают большие ставки на все импортное, включая науку. Приобретая за рубежом технику и технологии, консультируются исключительно у зарубежных ученых. Но любую, даже суперсовременную методику необходимо адаптировать к нашим условиям. Особенно это касается сельского хозяйства. Ведь зональные аспекты природно-климатических условий, к примеру, Европы, резко отличаются от нашей зоны рискованного земледелия. Поэтому роль науки заключается в том, чтобы проверить технологию в небольших масштабах и рекомендовать для дальнейшего использования на больших площадях, в крупномасштабных производственных условиях, – подчеркивает он.

Еще один важный тезис Президента, на который обратил внимание наш собеседник: «В нашем обществе должен укорениться культ труда и продуктивного творчества, торжествовать сила знаний и креативного мышления, главенствовать принцип прагматизма и реалистичного отношения к жизни».

По твердому убеждению Абильжана Хусаинова, этими принципами должны руководствоваться педагоги, все, кто работает с детьми, молодежью. Хорошо бы, чтобы дети впитывали эти истины с малолетства. То есть знания и труд должны стать высшей ценностью, главным признаком культуры человека и общества.

– В рыночных условиях, когда компьютеризация производственных процессов уже не редкость в сельском хозяйстве, больших успехов добивается высококвалифицированный специалист. То есть главным при любом развитии событий остается человек, его способности, потенциал, жизненная позиция. Во главе угла та самая сила знаний, креативность, здоровый прагматизм, о которых говорит Глава государства, – делится Абильжан Хусаинов.

Агропредприятия все больше прикладывают усилий для повышения технического уровня, создания высокой культуры производства, внедряют современные автоматизированные системы. Сегодня на рынке большим спросом пользуются специалисты, владеющие такими знаниями, и их востребованность будет только повышаться. Шагая в ногу с требованиями времени, АО «МУИТ» совместно с КУ им. Ш. Уалиханова еще в 2020 году разработали новую образовательную программу по подготовке агрокибернетиков – специалистов по цифровизации агросистем и комплексов.