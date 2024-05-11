Нашествие саранчи грозит шести районам Актюбинской области

В регионе для предотвращения угрозы со стороны прожорливых насекомых обработают 784,4 тыс. га земли, передает Kazpravda.kz

Фото: СЭС Москвы

Первые личинки саранчовых обнаружены на территории сразу шести районов Актюбинской области: Алгинского, Байганинского, Иргизского, Кобдинского, Темирского и Уилского.

Как рассказал руководитель управления сельского хозяйства и земельных отношений Кусайын Сарсембай, на улучшение фитосанитарной ситуации и организацию борьбы с саранчой из областного бюджета в этом году выделено 304,5 млн тенге. Уже приобретено 55,3 тыс. литров препаратов. Их распределяют по всем районам области и городу.

Химическую обработку проведут на площади 784,4 тыс. га. Обработку будут производить воздушным и наземным путем.

Для борьбы с саранчой созданы областной и районные штабы.