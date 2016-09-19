Наши знания – нашей стране

Интервью
Ботагоз Балтабаева

– Нам известно, что проект "Наши знания – нашей стране" появился два года назад, и за это время он охватил около 20 тысяч человек. В чем заключается его основная миссия?

– Попытаться повлиять на снижение образовательного неравенства в нашей стране. У нас, к сожалению, качество образования в городе и в сельской местности неодинаковое. Этому есть много причин, много объяснений. Самое главное заключается в том, что в сельской местности недостаточно квалифицированных педагогов. Их не так много, как, скажем, в Алматы или в Астане. Молодые люди, которые получают образование за рубежом или в передовых казахстанских вузах, стремятся после обучения оставаться работать именно в городах, мало кто едет в сельскую местность. Соответственно, дети, которые обучаются в городских школах, имеют больше возможностей для того, чтобы получать лучшее образование, обучаться у лучших педагогов, получать больше информации, посещать больше библиотек, разных образовательных центров и так далее. И это при том, что у нас примерно 43 процента молодых людей сегодня находятся именно в сельской местности. Проект заключается в том, чтобы казахстанцы, которые имеют опыт работы, хорошее образование, у которых есть определенные знания, выезжали в сельскую местность и делились своими знаниями, раскрывали глаза на новые возможности молодых людей. 

– Наблюдаются ли положительные результаты вашей работы? Возможно, есть конкретные примеры?

 – Один из наших активистов Тимур Ильясов выехал на расстояние 200 километров от Астаны, в село Заводское, это недалеко от Степногорска. Он встречался с классом, в котором было около 30 человек. Там было очень много ребят, которые хорошо знают математику, и в будущем они могли бы стать очень квалифицированными специалистами. Когда наш активист задал вопрос: "Кем вы себя видите в будущем, кем вы хотите стать?", большинство ответило, что хотят поехать на учебу в Россию и там остаться. Он сказал: "Почему сразу в Россию? Почему в Астану не поедете, если даже вы хотите уехать из своего села?" и спросил ребят, кто хоть раз побывал в столице. Из тридцати человек только двое подняли руки. Остальные никогда не были в Астане. Тогда Тимур организовал автобус и вывез школьников в столицу на экскурсию. Привез их в Назарбаев Университет, пригласил ребят, которые здесь работают, казахстанцев и иностранцев, которые уже несколько лет живут в Астане, прекрасно зарабатывают и отсюда никуда не хотят уезжать. Многие из приглашенных на встречу казахстанцев в свое время приехали в Астану из аулов и смогли как-то состояться в жизни. Они и рассказали, какие возможности есть здесь, дома, в нашей родной стране. Что получилось в итоге: ребята уехали, задумавшись, и никто из них не уехал в Россию, многие продолжили обучение в Астане. Не все поступили в вузы, некоторые предпочли поступить в автодорожный колледж и теперь хотят после его окончания открыть свои СТО, стать хорошими мастерами. Они увидели, что действительно здесь смогут гораздо больше сделать для себя и при этом не покидать свою родную страну, в которой им комфортно, собственно, живется.

Так что наш проект, во-первых, он для самих людей. Например, сотрудники иностранных или национальных компаний, журналисты – ваши коллеги – тоже едут, направляются и наши казахстанские бизнесмены. Все они, с одной стороны, делают доброе дело, потому что передают какие-то знания, это тоже их обучает служить своей стране, а с другой стороны, благодаря вот этим знаниям, которых так не хватает в сельской местности, они как-то могут повлиять и изменить судьбу молодых людей.

– Может ли любой желающий казахстанец стать участником вашего проекта?

– Может. К примеру, вы, Ботагоз. Допустим, вы знаете, что у вас будет пара свободных дней в ноябре. Вы  онлайн регистрируетесь, указываете, что хотите стать народным учителем. Выбираете дату, регион, подаете заявку, которая затем будет рассмотрена нашими специалистами.
Кто-то приезжает и дает мастер-классы о том, как быстро выучить английский язык, если у тебя нет в школе учителя по английскому и нет никаких учебников. Кто-то рассказывает, какие ресурсы есть в Интернете, кто-то просто делится своей историей, как он – выходец из аула, не имея родителей, сирота сумел получить образование – и не только в Казахстане, но и за рубежом, а потом еще вернулся домой, открыл свой бизнес и стал успешным человеком.  

– Есть ли какие-либо временные параметры? Сколько уроков нужно провести, в течение какого периода времени?
 
– Каких-то жестких требований у нас нет. Для нас важно, что человек выехал, что-то дал. Конечно, мы заинтересованы в том, чтобы он пробыл дольше, но здесь мы заставлять никого не можем. За это люди деньги не получают. Это – волонтерство. Все зависит уже от желания самого лектора. У нас были лекторы, которые оставались на неделю. Были лекторы, которые в ауле решили провести весь свой отпуск, были, кто выезжал только на один день, были такие, которые приезжали только на два часа. Это все индивидуально.

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