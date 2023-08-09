Насколько подорожает проезд в общественном транспорте Алматы

В Алматы утвердили новые тарифы на проезд в общественном транспорте, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Повышение стоимости проезда для большинства пассажиров составит 20 тенге.

Об этом на VII сессии маслихата сообщил заместитель акима Алматы Аскар Амрин. Он подчеркнул, что стоимость проезда в мегаполисе была неизменной в течение 11 лет, несмотря на рост издержек перевозчиков.

«Текущий тариф не покрывает расходов перевозчиков, так как реальная стоимость проезда в 3 раза больше утвержденной. В этой связи акимат ежемесячно покрывает расходы перевозчиков в виде субсидий. За 2020-2022 годы сумма выплаченных субсидий составила 115,8 млрд тенге», – уточнил Амрин.

На фоне всеобщего роста цен за прошедшее десятилетие стоимость поездки на общественном транспорте искусственно удерживалась на одном уровне, хотя с 2012 года топливо и газ стали стоить на 300% больше.

«Применение новых тарифов в размере 100 тенге безналичной оплатой и 200 тенге наличной оплатой позволят снизить сумму субсидий почти на 10 млрд тенге уже в этом году. Их возможно будет перераспределить на другие социально значимые проекты», – отметил замакима мегаполиса.

По информации ТОО «Транспортный холдинг Алматы», 97% пассажиров Алматы оплачивают проезд безналичным способом – картами «Оңай» и с помощью QR или SMS.