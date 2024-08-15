Насколько повысится зарплата преподавателей вузов и научных работников в РК

Предполагается, что увеличение оплаты труды положительно отразится на повышении качества высшего образования и результативности научных исследований

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Миннауки сообщило о внесении изменений в концепцию развития высшего образования и науки в РК на 2023-2029 годы, направленные на повышение качества высшего образования и результативности научных исследований, передает Kazpravda.kz

Первый блок поправок направлен на улучшение материального положения педагогов и научных работников. В частности, введена увеличенная ежемесячная доплата к заработной плате для педагогов, обладающих определенными степенями и учеными званиями.

«Так, за наличие степени доктора философии (PhD), доктора по профилю, кандидата наук и ученого звания ассоциированного профессора (доцента) доплата будет составлять 25 МРП (92 300 тенге), а доктора наук и ученого звания ассоциированного профессора (доцента) – 42 МРП (155 064 тенге), за степень доктора философии (PhD), доктора по профилю, кандидата наук, доктора наук и ученое звание профессора – 50 МРП (184 600 тенге)», – сообщили в ведомстве.

Такие же доплаты предусмотрены для научных работников, занимающихся научно-исследовательской деятельностью на основном месте работы.

Молодые ученые в возрасте до 40 лет могут претендовать на стипендии из средств инвестиционного дохода эндаумент-фонда организации высшего и (или) послевузовского образования, добавили в министерстве.