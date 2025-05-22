Месяцем ранее, 10 апреля, казахстанские сейсмологи зарегистрировали подземные толчки с эпицентром в 120 км к юго-востоку от города Кульсары. «Магнитуда землетрясения составила 4,3 балла. Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало», – сообщили тогда в Казахстанском национальном центре данных.

Информация о землетрясениях в области в последнее время стала появляться все чаще. В большинстве случаев эпицентром является Жылыойский район, где ведутся интенсивные разработки. Бытует мнение, что регион, преимущественно состоящий из пустынь и полупустынь, не относится к сейсмически активным. Однако интенсивная добыча углеводородного сырья на юге Прикаспийской впадины, по мнению специалистов, может изменить ситуацию.

Как считают ученые, в последние десятилетия в связи с интенсивной нефтегазовой добычей в Атырауской области на аномальных нефтегазовых месторож­дениях со сложными геологическими условиями возникла реальная угроза техногенных землетрясений.

В свое время известный казахстанский ученый академик Муфтах Диаров отмечал, что, по данным геофизических исследований, проведенных зарубежными нефтяными компаниями, структуры нефтя­ных месторождений Кашаган, Кайран, Актоты, Королевское и Тенгизское (своеобразные резервуары) представляют собой единую сложную зону длиной около 160 км. Очевидно, в ее пределах будут открыты новые залежи углеводородов. Все подсолевые нефтяные резервуары представляют собой гигантскую емкость с аномально высокими давлением, температурой и содержанием сероводорода.

– В процессе добычи нефти и газа в резервуарах образуются пустоты, трещины, провалы, и активная нефтедобыча может спровоцировать землетрясение, – отмечал Муфтах Диаров.

По данным ученого, территория Атырауской области, включая акваторию Каспийского моря, отнесена к участкам земной коры с возможными проявления­ми землетрясений магнитудой в шесть баллов по шкале Рихтера. В 2000 году была разработана карта сейсмического районирования, на что из областного бюджета выделили 10 млн тенге. Установлена балльность возможных землетрясений: для города Атырау это пять баллов, для районов области – шесть.

Нужно отметить, что с 2020 года в Казахстане отменены прежние строительные нормативы. Новые проекты должны учитывать требования еврокодов – европейских стандартов, предназначенных для расчета конструкций при проектировании гражданских зданий и сооружений с учетом сейсмической активности. Значит ли это, что разработанная 25 лет назад карта сейсмического районирования сегодня актуальна?

По данным чрезвычайных служб регио­на, за последние 55 лет в Атырауской области зафиксированы 13 землетрясений: в 1970 году магнитудой 3,9, в 1974-м – 3,1 и 4,1, в 1976-м – четыре и в 1998 году – три балла. Следующие данные касаются 2005 года – тогда магнитуда составила 2,1 балла, в 2011-м – 2,8, в 2013-м – 2,1 и 2,3. Все это считается слабыми землетрясения­ми без разрушительных последствий и человеческих жертв. За последние два года в регионе было зарегистрировано еще четыре таковых.

Отметим, что наблюдения констатируют факт землетрясения, но не могут определить, чем оно вызвано. Более того, в Атырауской области имеется только одна станция, фиксирующая подземные толчки. Анализ данных местные специа­листы проводят на основе сведений, предоставляемых соседними странами и Казахстанским национальным центром данных. Но этого, безусловно, недостаточно для описания сейсмической обстановки в регионе.