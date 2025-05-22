Насколько реальны техногенные катастрофы?

Общество
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Серик Кабдулов
собственный корреспондент по Атырауской области

Одиннадцатого мая в Жылыойском районе, вблизи месторождения Тенгиз произошло землетрясение магнитудой 4,2 балла. По словам очевидцев, оно длилось около пяти секунд. Глубина очага составила 10 км.

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Месяцем ранее, 10 апреля, казахстанские сейсмологи зарегистрировали подземные толчки с эпицентром в 120 км к юго-востоку от города Кульсары. «Магнитуда землетрясения составила 4,3 балла. Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало», – сообщили тогда в Казахстанском национальном центре данных.

Информация о землетрясениях в области в последнее время стала появляться все чаще. В большинстве случаев эпицентром является Жылыойский район, где ведутся интенсивные разработки. Бытует мнение, что регион, преимущественно состоящий из пустынь и полупустынь, не относится к сейсмически активным. Однако интенсивная добыча углеводородного сырья на юге Прикаспийской впадины, по мнению специалистов, может изменить ситуацию.

Как считают ученые, в последние десятилетия в связи с интенсивной нефтегазовой добычей в Атырауской области на аномальных нефтегазовых месторож­дениях со сложными геологическими условиями возникла реальная угроза техногенных землетрясений.

В свое время известный казахстанский ученый академик Муфтах Диаров отмечал, что, по данным геофизических исследований, проведенных зарубежными нефтяными компаниями, структуры нефтя­ных месторождений Кашаган, Кайран, Актоты, Королевское и Тенгизское (своеобразные резервуары) представляют собой единую сложную зону длиной около 160 км. Очевидно, в ее пределах будут открыты новые залежи углеводородов. Все подсолевые нефтяные резервуары представляют собой гигантскую емкость с аномально высокими давлением, температурой и содержанием сероводорода.

– В процессе добычи нефти и газа в резервуарах образуются пустоты, трещины, провалы, и активная нефтедобыча может спровоцировать землетрясение, – отмечал Муфтах Диаров.

По данным ученого, территория Атырауской области, включая акваторию Каспийского моря, отнесена к участкам земной коры с возможными проявления­ми землетрясений магнитудой в шесть баллов по шкале Рихтера. В 2000 году была разработана карта сейсмического районирования, на что из областного бюджета выделили 10 млн тенге. Установлена балльность возможных землетрясений: для города Атырау это пять баллов, для районов области – шесть.

Нужно отметить, что с 2020 года в Казахстане отменены прежние строительные нормативы. Новые проекты должны учитывать требования еврокодов – европейских стандартов, предназначенных для расчета конструкций при проектировании гражданских зданий и сооружений с учетом сейсмической активности. Значит ли это, что разработанная 25 лет назад карта сейсмического районирования сегодня актуальна?

По данным чрезвычайных служб регио­на, за последние 55 лет в Атырауской области зафиксированы 13 землетрясений: в 1970 году магнитудой 3,9, в 1974-м – 3,1 и 4,1, в 1976-м – четыре и в 1998 году – три балла. Следующие данные касаются 2005 года – тогда магнитуда составила 2,1 балла, в 2011-м – 2,8, в 2013-м – 2,1 и 2,3. Все это считается слабыми землетрясения­ми без разрушительных последствий и человеческих жертв. За последние два года в регионе было зарегистрировано еще четыре таковых.

Отметим, что наблюдения констатируют факт землетрясения, но не могут определить, чем оно вызвано. Более того, в Атырауской области имеется только одна станция, фиксирующая подземные толчки. Анализ данных местные специа­листы проводят на основе сведений, предоставляемых соседними странами и Казахстанским национальным центром данных. Но этого, безусловно, недостаточно для описания сейсмической обстановки в регионе.

#землетрясение #Тенгиз

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