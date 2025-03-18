Наследие и современность

Мероприятие, организованное Международной организацией ТЮРКСОЙ при поддержке Министерства культуры и информации РК в канун Наурыза, нап­равлено на популяризацию этнической истории и культурного наследия тюркских народов.

По мнению участников – ученых-этнографов и музейных работников стран Центральной Азии, для изучения наследия предков необходимы совместные комплексные междисциплинарные исследования. А такие встречи, как сказала главный специалист Национального исторического музея Кыргызстана Нурхат Иманкулова, помогают лучше понять друг друга и укрепить культурные связи. Что касается музейных экспозиций и архивных материалов, то их, по ее словам, можно и нужно использовать для развития культурного туризма и популяризации Наурыза.

Вниманию гостей и участников форума в Центральном государственном музее была представлена выставка «Шеберлер алаңы» Союза ремесленников РК, объединившая этнографические коллекции из фонда Центрального музея и авторские изделия мастеров-ремесленников и этнодизайнеров Казахстана.

– Форум проходит накануне Наурыза – в Көрісу күні. Его в народе всегда считали и считают особым по энергетике, доброжелательности. Поэтому приятно, что именно в этот день мы встретились с коллегами и друзьями из других родственных нам по языку и культуре стран – Узбекистана, Кыргызстана, Туркменистана, Ирана, Азербайджана, а также Республики Саха... Хочется чаще общаться с ними, но, к сожалению, ритм жизни не всегда это позволяет, – говорит президент Союза ремесленников РК Айжан Беккулова.

Выставка познакомила с работами, которые участвовали в респуб­ликанском конкурсе «Шебер».

– Это один из основных наших проектов, который, во-первых, дал толчок к популяризации казахского традиционного ремесла. Во-вторых, привлек молодежь в наш сектор. И в-третьих, способствовал повышению качества продукции, расширению ассортимента, возрождению старых традиций, – считает Айжан Беккулова. – Наши мастера пытались не просто изучить, но и применить в своей работе старинные техники, сохранить функциональное назначение изделий.

Президент Союза ремесленников РК в своем докладе о традиционной казахской вышивке сообщила, что это один из самых распространенных видов ремесел в мире. Вышивка есть практически у всех народов, но у каждой страны имеются свои особенности. К примеру, многие мастера долгое время считали, что вышивка бiз кесте (крючком), похожая на русскую тамбурную, которая делается иголкой, является чисто казахской техникой. На самом деле она, по словам Айжан Беккуловой, распространена и в Узбекистане, и в Кыргызстане, встречается и в Индии, но только казахи вышивали бiз кесте по замше и тончайшему шелку.

– В отличие, к примеру, от наших узбекских соседей серьезные исследования казахской традиционной вышивки у нас пока отсутствуют, хотя определенные попытки есть. А вот в Узбекистане, собрав и изучив в течение девяти лет материалы по всем музеям мира, издали 75 томов о наследии своего народа, – рассказывает Айжан Беккулова.

По мнению специалиста, это одна из причин того, почему казахские изделия в музеях мира представлены от имени других народов.

– К примеру, такой головной девичий убор, как саукеле, есть только у казахов. Однажды, находясь на Императорском фарфоровом заводе в Санкт-Петербурге, я рассматривала коллекцию фарфоровых статуй начала XX века. Там среди полуметровых скульптур представителей народов, населявших царскую Россию, была и девушка в саукеле. Я воскликнула: «Какая красивая казашка!» А сотрудница поправила меня: «Это кыргызка». Я безуспешно пыталась объяснить, что нас, казахов, в Российской империи и в советское время до 1925 года называли киргиз-кайсаками, а потом киргизами, – рассказывает Айжан Беккулова. – А на выставке в музее вышивки в Вашингтоне казахский ковер ак баскур (декоративная полоса для украшения свода юрты), где ворсовая техника соединяется с гладкой, был отмечен как туркменский. Его владелец, известный коллекцио­нер-американец, очень активно популяризирует свою коллекцию, которая стоит миллионы долларов. Он издает, в частности, роскошные каталоги, где изделия не всегда правильно помечены… Поэтому, на мой взгляд, сегодня, во-первых, требуется государственная программа, позволяющая навести порядок в инвентаризации наших изделий. Во-вторых, нам надо научиться правильно презентовать и активно популя­ризировать себя, опираясь на свою историю и культурное нас­ледие.

В рамках форума состоялась панельная секция open space – «Современные тренды продвижения национальной культуры» с участием представителей музейного сообщества, творческой молодежи, деятелей искусства, специалистов в области образования, истории, культуры, туризма. На ней были рассмотрены вопросы современных коммуникаций и роль музеев, культурных и творческих организаций в сохранении и продвижении национальной культуры, изобразительного искусства, механизмы социокультурного взаимодействия, а также вопросы развития современных форм работы с населением путем организации образовательных и этнокультурных коллабораций.

Мастер-классы по казахским видам ремесел провели Гульзира Сарсембаева (басқұр), Несибели Жумалиева (ткачество в технике сыргалақ и шым ши), Тогжан Куттугаева (войлок), Эльмира Утешова (құрақ көрпе).