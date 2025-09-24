Наследие Великой степи: «Астана Балет» выступит на фестивале в Корее

Культура,Театр
41
Дана Аменова
специальный корреспондент

Каждый номер программы предстает, как отдельная картина

Фото: пресс-служба театра

С 24 по 28 сентября 2025 года в Чхонане проходит Cheonan World Dance Festival 2025 — один из крупнейших международных форумов, объединяющий танцевальные коллективы со всего мира. Этот фестиваль славится своим масштабом и яркой палитрой культур, превращая Чхонан в эти дни в мировую столицу танца, сообщает Kazpravda.kz 

В этом престижном событии примут участие артисты театра «Астана Балет», которые представят фрагменты национального дивертисмента «Наследие Великой степи» — визитную карточку театра, покорившую зрителей как в Казахстане, так и за его пределами.

Постановщик концертной программы заслуженный деятель Казахстана Айгуль Тати объединяет богатство этнографического материала с современными хореографическими приёмами.

Каждый номер программы предстает как отдельная картина: в изяществе женских образов раскрывается величие бескрайних просторов степи, оживают обычаи, символы и духовные ценности народа».

«Наследие Великой степи» — это пластический рассказ о красоте и многогранности казахской культуры. В программе представлены лиричные и созерцательные композиции, энергичные и экспрессивные миниатюры, а также постановки, наполненные философскими образами. Особое впечатление производят народные костюмы — яркие и многослойные, с богатой орнаментикой и изысканными деталями. В каждом образе оживают древние традиции, символика узоров и природные мотивы, отражающие кочевую культуру», — уточнили в пресс-службе театра.

Участие театра «Астана Балет» во Всемирном фестивале Чхонан 2025 имеет особое значение для развития международного культурного сотрудничества.

Выступление на международном фестивале позволит представить многовековое наследие казахской культуры широкой аудитории, укрепить взаимопонимание между странами и продемонстрировать, что искусство танца является универсальным языком, объединяющим народы.

#программа #Корея #фестиваль #«Астана Балет»

