Наследие во всем

Спорт
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Аскар Бейсенбаев

В Астане прошло заседание «круглого стола», на котором были обсуждены перспективы развития национальных видов спорта.

фото Игоря Бургандинова

Участвовавшие в мероприятии члены Ассоциации национального спорта (АНС), специалисты, заинтересованные в развитии традиционных видов спорта, не только подвели итоги работ в этом направлении, но и обсудили текущие проблемы отечественного спорта, а также планы на будущее.

По словам президента АНС Исламбека Салжанова, в стране активно ведется работа по популяризации и развитию нацио­нальных видов спорта, а также подготовка к V Всемирным играм кочевников, которые пройдут в Астане в сентябре 2024 года.

Сегодня в состав ассоциации входит девять федераций, такие как «Көкпар», «Жамбы ату», «Аударыспақ», «Теңге ілу», «Бәйге», «Құсбегілік», «Тоғызқұмалақ», «Дәстүрлі садақ ату» и «Асық ату», которые возглавляют люди (в основном представители бизнеса), добившиеся определенных успехов за годы независимости, неравнодушные к нашему наследию, готовые вкладывать свои знания, опыт и заработанные средства в развитие национального спорта.

У ассоциации есть неплохие достижения. Так, только в этом году спортсмены завоевали 39 золотых, 27 серебряных и 29 бронзовых медалей на 12 международных соревнованиях.

Особое внимание спикер уделил тому факту, что V Всемирные игры кочевников впервые пройдут в Казахстане.

– Как страна, принимающая эти состязания, мы должны провести их на высочайшем уровне. Данный вопрос находится под непосредственным контролем Главы государства Касым-Жомарта Токаева. Игры кочевников увеличивают свой размах из года в год. К примеру, если в 2014 году в Кыргызстане в соревнованиях приняли участие 583 спортсмена из 19 стран, то на Играх 2022 года, прошедших в Турции, приняли участие уже три тысячи спортсменов из 102 стран. Планируется, что в следующем году на мероприятие, которое пройдет в нашей стране, приедут свыше трех тысяч спортсменов из более чем 100 стран мира, а также более 15 тысяч иностранных туристов, – подчеркнул Исламбек Салжанов.

Наряду с достижениями глава ассоциации также затронул актуальные вопросы, препятствующие развитию национального спорта. Среди них – полное отсутствие в стране центров подготовки специалистов по национальным видам спорта, плачевное состояние инфраструктуры, отсутствие развития конной индустрии. Для устранения этих пробелов в Парламент РК внесено предложение о внесении изменений и дополнений в законодательный акт «Сохранение и увеличение голов казахской породы лошадей в спортивных целях», ведется работа с вузами по подготовке специалистов национального спорта.

В завершение Исламбек Салжанов объявил о проведении с 1 сентября этого года медиаконкурса «Alaman» (в 7 номинациях, с хорошими денежными призами), направленного на популяризацию национальных видов спорта. Его целью является профессиональная оценка и определение лучших журналистов, представителей СМИ и авторов в сфере национального спорта.

– Проведение такого рода мероприятия – прекрасная возможность популяризировать нашу культуру и историю, духовность и ремесла, традиции и национальную идентичность по всему миру, – отметил в своем выступлении генеральный директор ТОО «Қазақ газеттері» Дихан Камзабекулы.

Он также заострил внимание участников встречи на богатом историческом прошлом нашего народа, в том числе связанном и с развитием не только национальных видов спорта, но вкладом в общее цивилизационное наследие.

Мероприятие прекрасно модерировала президент Клуба главных редакторов Бибигуль Жексенбай, которая не только представляла и давала слово выступающим, но и высказывала свои точные суждения по докладам спикеров.

Более тесно взаимодействовать со СМИ, причем не только ассоциацию и входящие в нее федерации, но и другие спортивные организации, призвал председатель Национальной медиаассоциации Кемельбек Ойшыбаев. Он напомнил, что популяризация спорта, а также решение возникающих трудностей все же проще делать при профессиональной оценке, а главное – объективной подаче информации журналистами. Сейчас налаживание такой связи намечается, и в дальнейшем она должна стать еще более тесной и плодотворной.

#Спорт #развитие #форум #национальные виды

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