​Наследники Великой степи

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Юлия Серегина

В рамках творческого отчета прошел семинар для учителей Астаны по передаче опыта формирования команд­ного духа, патриотического воспитания, укрепления гражданской позиции и реализации творческих способностей школьников.

Особенно стоит отметить такие социальные проекты, как «Служение обществу» и «100 книг, рекомендованных для прочтения учащимся». В завершение семинара проводилась рефлексия в формате TEDx (конференция, дающая возможность делиться опытом).

На выставке научных проектов были представлены креативные разработки учащихся НИШ. Например, Абай Лоран Альмухаметов из Атырау представил проект «Альтернативный метод борьбы с огнем с помощью звуковых волн». Султан Еламан из Тараза выступил со своим проектом «Симметричная конструкция ракетоносителя с двумя ракетопланами многоуровневого использования», а Акнур Багланова из Актобе рассказала об изобретенном ею мобильном приложении для расчета массы и объема нефти в цистерне.

Ребята старательно разъясняли присутствующим суть и назначение своих изобретений и с радостью демонстрировали возможности рабочих прототипов, состоящих в основном из стекла, пластика, картона и бумаги. В центре экспозиции располагалась площадка, на которой присутствующих развлекали роботы, танцующие под известные хиты. Стоит также отметить благотворительную ярмарку «Улица ремесленников», на которой были представлены изделия ручной работы учащихся НИШ.

Гости смогли увидеть, как ребята делали красочные рисунки в технике граттаж, лепили горшочки и вазы на гончарном круге, рисовали портреты для всех желающих, вышивали картины и валяли войлочные подушки. Все изделия, созданные руками юных талантов, можно было приобрести в качестве сувениров. Вырученные от продажи средства пойдут на приобретение билетов для детей из социально уязвимых семей на международную выставку EXPO 2017.

В качестве почетных гостей присутствовали министры, депутаты Парламента, представители акимата Астаны, дипломатического корпуса и международных организаций. Завершилось мероприятие театрализованным представлением, посвященным социальным проектам «Туған елге тағзым», «Жүз күйдің тарихы», «Екі апта ауылда», «Қазақтың 100 әні». Учащиеся спели знаменитую песню «Балкадиша» и исполнили хореографическую постановку «Ауыл көрінісі», а юные музыканты порадовали публику игрой на казахских инструментах: жетыгене, кобызе и сазсырнае.

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