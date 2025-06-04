Настоящая инклюзия – это когда ребенок чувствует себя нужным, важным и любимым

Общество
6
Асет Сыздыков
старший корреспондент отдела общества

Дети с особыми образовательными потребностями должны иметь равные с другими сверстниками возможности для получения знаний, развития и социализации. Именно такие условия для них созданы в столичной школе-лицее № 76 им. Алихана Бокейхана, где действует Центр поддержки инклюзии. Это целый блок с современными кабинетами психолога, дефектолога, логопеда, лечебно-физкультурным залом, арт-мастерскими.

фото Игоря Бургандинова

Проводя экскурсию по центру, директор школы Ботакоз Сейдеш рассказала, что в прошлом году она посетила США, где изучала опыт реализации инклюзивного образования в американских школах. И теперь применила его в родном учебном заведении.

Центр поддержки инклюзии открыл свои двери 1 сентября 2024 года, помощь в оборудовании кабинетов оказал фонд «Самрук-Қазына». Сегодня в школе-лицее учатся 22 ученика с особыми образовательными потребностями, и с каждым из них проводится индивидуальная работа.

Как пояснила заместитель директора по учебной части Дина Касимова, которая заведует Центром поддержки инклюзии, в сентябре составляется план работы на весь учебный год.

– Классные руководители сообщают, какие у конкретного ребенка имеются трудности, пос­ле чего его направляют на психолого-медико-педагогичес­кую комиссию. Специа­листы определяют особенности каждого ученика и составляют персональный план обучения с учетом рекомендаций родителей, дефектологов, психологов и специа­листов лечебной физкультуры, – рассказывает замдиректора.

При этом особенные дети продолжают учиться вместе со сверст­никами, посещают уроки, а в центр приходят в определенные часы для дополнительных занятий. Обычно это один или два раза в неделю в зависимости от диагноза и потребностей. В штате структуры работают два психолога, дефектолог, логопед и пять педагогов-ассистентов, которые всегда придут на помощь.

Мы заглянули в зал лечебной физкультуры. Увидели мягкие маты, мячи, кольца, инвентарь для упражнений. Здесь проводятся занятия с элементами массажа, подвижные игры, дыхательная гимнастика. Учителя физкультуры работают совместно с тьюторами и ассистентами, подбирают для каждого ребенка упражнения.

Дефектолог Жансая Атыгай работает с учениками индивидуально и в группе. Она организовала в центре театр кукол. К нашему приходу двое детей надели на пальцы куклы медведя, тигра, слона и кошки и тут же разыграли сказку: ходили в гости, весело беседовали и танцевали.

– Так дети выражают свои эмоции, учатся общаться и развивают воображение, – говорит дефектолог.

В ход идут и дидактические материалы: логические задания с кубиками, игры с цветами и фигурами. Занятия проходят дважды в неделю по 45 минут.

– За год достигнуты значительные успехи, – отмечает Жансая Атыгай. – Например, двое наших первоклассников раньше не были социализированы, не знали букв и избегали контакта. Сегодня они читают, общаются, участвуют в школьной жизни. Ученики 3–4  классов, которые не знали таблицу умножения, сейчас свободно ею пользуются. Такие достижения нас радуют и вдохновляют на дальнейшую работу.

Работа над коррекцией речи проходит в кабинете логопеда. Диа­на Байымбетова упорно работает с каждым ребенком. Использует в своей методике современное оборудование – «умное зеркало», которое помогает детям сначала увидеть ошибку, а потом откорректировать свое произношение.

– Дети воспринимают занятия как игру, а я могу точно видеть, как они произносят звуки и помогаю исправлять ошибки, – поясняет Диана Байымбетова.

Важный фронт работы и у школьных психологов. Они проводят диагностику каждого особенного ребенка. Далее выстраивают комплекс упражнений – это могут быть нейролингвистичес­кие занятия, игры на память и логику. Для развития моторики рук применяется песочная терапия и работа с глиной. Чтобы снять напряжение и развить психологическую стойкость, психологи обучают детей дыхательным упражнениям.

Педагог-психолог Жулдыз Саркина обращается к разным программам. Используя интерактивную доску, дети, к примеру, выполняя разные задания, развивают внимательность. По словам специалиста, цель таких занятий не только обучить, но и помочь ребенку раскрыть свой внутренний мир, обрести уверенность в себе.

– Психологическая работа с детьми ведется по расписанию и индивидуально. В учебном году мы три раза встречаемся с родителями: рассматриваем результаты и планируем дальнейшую работу, – говорит специалист.

Центр не ограничивается только учебными занятиями, большое внимание уделяется творчест­ву. В арт-студии дети рисуют, создают поделки, участвуют в конкурсах и творческих мероприятиях. Так, весной прошел республиканский семинар, на который приехали педагоги и родители из разных регионов страны. Ученики школы вышли на сцену: пели, показывали рисунки и играли в спектакле по мотивам повести Саина Муратбекова «Жусан иісі». Пятиклассница Инжу Ермагамбет, к примеру, исполнила песню, посвященную маме, чем тронула зрителей до слез.

– Мы гордимся нашими учениками, – говорит директор школы Ботакоз Сейдеш. – Год назад некоторые из них даже не могли разговаривать. Сегодня же они поют на сцене! Мы получаем много благодарностей от родителей. А главная для нас награда – улыбка и горящие глаза детей!

Опыт школы-лицея № 76 уже перенимают коллеги из других школ. Но главное достижение не в цифрах – оно в том, что каждый ребенок чувствует себя нужным, важным и любимым. А это, по словам педагогов, и есть настоящее инклюзивное образование.

#дети #Образование #инклюзия #центр

Популярное

Все
Состоялся гала-концерт конкурса детского творчества «Жұлдызай»
Спасенного пеликана выпустили на волю
Филиал Челябинского государственного университета откроют в Костанае
Дожди с грозами и ветром ожидают казахстанцев в эти выходные
Аффинажный завод в Астане выдал 30-тысячный слиток дорогого металла
Срезан склон холма, жди оползня…
Новая услуга появилась в приложении eGov Mobile
ORDA: триумф во Франкфурте-на-Майне
Бадрисафа Байтурсынова, разыскивая мужа, дважды обращалась к жене Максима Горького
О чем говорил Президент на встрече с главой Бундесрата Германии
Токаев переговорил с Путиным
1,3 млрд тенге «увели» интернет-мошенники у карагандинцев
Таяние ледников – проблема всего человечества
Туристический маршрут запустили между Казахстаном и Китаем
Казахстанская модель шахматного образования признана одной из лучших в мире
Двое казахстанцев зачислены в университеты Лиги плюща
Карин провел встречу с заместителем завотделом пропаганды ЦК Компартии Китая
Новый рекреационный парк открыли в Сатпаеве
Премьер-министр Италии прибыла в Астану
Нацелены на рост и развитие
Память, звучащая в Слове
Местные полицейские службы расформируют в РК
Строительство десяти крупных заводов по производству хлопка начали в Туркестанской области
Костанайская область – лидер РК по производству и экспорту продуктов питания
Служебные собаки Нацгвардии отличились на международной выставке
В Казахстане резко изменится погода
Дорога Атырау-Астрахань: завершающий этап
Три перекрестка временно закроют на ремонт в Астане
Железные дороги – национальное достояние и стратегический актив страны
Будущее – за цифровыми активами
Трассу Жезказган – Петропавловск начали капитально ремонтировать в СКО
Семья – духовный код нации
NASA подтвердило предсказание Стивена Хокинга о конце света
Блогеров арестовали в Астане за неудачную шутку в лифте
Атырауский завод выпустил 100-й грузовой вагон
Жару сменят дожди в Казахстане
Свыше 4 тыс. военнослужащих приняли участие в военном параде в честь 80-летия Великой Победы
Три междугородних автобуса арестовали на трассе в Акмолинской области
Аэропорт Уральска увеличивает количество рейсов
Впервые в Атырауской области для борьбы с саранчой задействуют беспилотники
Авиакомпания Qazaq Air официально меняет название
Начались масштабные работы по благоустройству Талдыкоргана

Читайте также

Состоялся гала-концерт конкурса детского творчества «Жұлдыз…
ДУМК объявило время праздничного намаза на Курбан айт в Каз…
Более 15 тысяч костанайцев стоят в очереди на жилье
За три года в лагере «Балдаурен» побывало более 700 детей и…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]