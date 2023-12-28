Осужденный альпинист в костюме Деда Мороза поздравляет маленьких павлодарцев через окно

22-летний павлодарец состоит на учете в службе пробации.

У парня есть образование альпиниста, он профессионально этим занимается.

"Летом моет окна, ну а в канун Нового года работает Дедом Морозом. Мы поддержали его инициативу. Сейчас у него много заказов, потому мы проверяли сразу на объектах.

Осужденный характеризуется положительно, живет с родителями. Как он говорит, работа ему нравится, это позволяет ему финансово содержать себя. Помимо альпинизма у него есть основное место работы", – рассказал начальник службы пробации Павлодара Серик Булекпаев.