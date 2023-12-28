Осужденный альпинист в костюме Деда Мороза поздравляет маленьких павлодарцев через окно

Дед Мороз-альпинист поздравляет маленьких павлодарцев, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на новостной портал МВД РК
22-летний павлодарец состоит на учете в службе пробации.
У парня есть образование альпиниста, он профессионально этим занимается.
"Летом моет окна, ну а в канун Нового года работает Дедом Морозом. Мы поддержали его инициативу. Сейчас у него много заказов, потому мы проверяли сразу на объектах.
Осужденный характеризуется положительно, живет с родителями. Как он говорит, работа ему нравится, это позволяет ему финансово содержать себя. Помимо альпинизма у него есть основное место работы", – рассказал начальник службы пробации Павлодара Серик Булекпаев.
Как отметили в службе пробации, осужденный отбывает наказание за преступление, не связанное с профессиональной деятельностью.
"Я рад, что мне дали шанс отбывать наказание на свободе. Сейчас вот работаю Дедом Морозом. Видеть детские эмоции – дорогого стоит. Ведь настоящий Дед Мороз приходит через окно", – говорит парень.