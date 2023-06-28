Настоящий подполковник

Пойти в правоохранительные органы Диас Ерсинович решил еще в девятом классе. Форма тогда ассоциировалась у него с образцом настоящего мужчины, защитника Отечества. При этом в роду у него нет ни одного полицейского, никто его к этому решению не подталкивал.

Путь в профессию Диас Токатов начал в 2005 году, поступив в Карагандинскую академию МВД им. Б. Бейсенова. После четырех лет обучения по распределению должен был отправиться в родной Экибастуз, но красный диплом выпускника заприметили на ярмарке вакансий, и ему предложили работу в столице.

В 2009 году Диас Ерсинович переступил порог алматинского РОВД Астаны. Здесь он и получил свое первое дело.

– Как сейчас помню, это была кража с незаконным проникновением в жилище. Даже фамилия подозреваемого еще в памяти. Он в состоянии алкогольного опьянения залез в частный дом и вынес оттуда телевизор. Очевидно, хотел продать, чтобы на выручку снова купить спиртное. Так вот: поймали его мы в тот же день, на это ушло всего 10 часов. А все потому, что он волочил украденный телевизор по земле. Следы и привели к нарушителю. Я тогда сам водворил его в изолятор временного содержания. И за это... получил еще два новых дела, – смеется Диас Токатов.

Надо сказать, что здесь, в алматинском РОВД, произошла и судьбоносная встреча нашего героя с будущей спутницей жизни.

– Мне тогда было 23 года, ей – 22. Я лейтенант, а она заканчивала учебу в Московском государственном университете МВД России и приехала на практику. Училась по программе «Болашақ». Поженились мы спустя девять месяцев после знакомства, – рассказал Диас Токатов.

Сейчас у них четверо детей – два мальчика и две девочки. Самой старшей 11 лет, а младшему – всего полгода. Жена, к слову, тоже осталась в полиции, она работает в отделе международного сотрудничества, разрабатывает законопроекты.

Следователем алматинского РОВД Диас Ерсинович отработал 2,5 года. А потом его перевели в департамент полиции Астаны в отдел по расследованию убийств и особо опасных преступлений. Тут, конечно же, «обороты» были уже посерьезнее. Как говорит сам полицейский, именно здесь ему пришлось работать с самым тяжелым делом в карьере. На его расследование ушло целых шесть месяцев.

– Это произошло в 2013 году. Брат убил родную сестру. Причина банальна: женщина была вечно недовольна тем, что ее нерадивый родственник не работает и только она «тянет» семью. В итоге однажды, будучи в состоянии алкогольного опьянения, не выдержав, тот совершил преступление. Труп обнаружили спустя неделю в месте их проживания. Он уже разлагался, повсюду стоял запах... А потом от родителей мы узнали, что у погибшей были ноутбук и телефон, которые пропали после ее смерти, – вспоминает Диас Токатов. – Трудность расследования заключалась в том, что брат и сестра жили в одной комнате, и поэтому следы пальцев рук не могли быть использованы как доказательства, ведь у них все было общего пользования. Даже группа крови совпадала! Следствие зашло в тупик.

И тогда следственный отдел решил использовать последнюю зацепку: полицейские стали звонить по всем исходящим номерам с телефона предполагаемого убийцы. На это ушел не один месяц. Но старания не прошли даром. В конце концов сотрудникам следственного отдела удалось выйти на мужчину, который подтвердил, что ему ранее продан был ноутбук. Тот самый, который принадлежал сестре подозреваемого. В итоге это и послужило вещественным доказательством в суде. Вину удалось доказать.

– Родителей жалко было, конечно. Потеряли двух детей. Отец, правда, писал заявление, что претензий не имеет, все-таки сын. Поэтому дали минимальный срок – точно не могу сказать, но вроде около девяти лет. Парню тогда было всего 25 лет, сестре – 28, – добавил подполковник.

Безусловно, профессия полицейских всегда связана с большим стрессом, не каждый может выдержать. Но, по словам Диаса Токатова, он знал, куда идет и чего ждать от такой работы.

– Как говорил мой дед, «өлген адамнан емес, тірі адамнан қорық» – не бойся умерших людей, опасайся живых. И поэтому я с такой установкой никогда не испытываю депрессию. Чего только ни пришлось увидеть – душераздирающие убийства детей, женщин... Но это, наоборот, закаляет, дает мотивацию помогать людям, чтобы подобное не повторилось. Ты дело в суд направил, человека изолировал, значит, уже хорошо. Как минимум, может, двоим-троим судьбу спас. А если все принимать близко к сердцу, то надо платочек брать и целыми днями слезы вытирать. Поэтому здесь нужен трезвый подход, эмоции – в сторону, – объясняет свою позицию полицейский.

В 2014 году Диас Токатов волей судьбы вернулся в районное отделение внутренних дел. Его назначили начальником следственного отдела родного алматинского РОВД.

За годы службы, по словам собеседника, многое изменилось. И в первую очередь это касается заработных плат полицейских. Значительно поднялся и авторитет сотрудников полиции, улучшилось материально-техническое обеспечение.

– Да и люди сейчас изменились. Благодаря развитию технологий, использованию социальных сетей общество стало более открытым, активным, внимательным. И это, конечно, большой плюс. Но, к сожалению, «выросли» и преступники, – отмечает он. – Чего только стоит интернет-мошенничество. С каждым днем появляются новые схемы обмана граж­дан. Мы доводим до населения информацию о том, как защитить себя от мошенничества, но не всегда это срабатывает. В этой связи в Астане открыли первый отдел киберполиции. После его апробации такие структуры появят­ся во всех регионах страны.

В декабре прошлого года приказом министра внутренних дел Диас Токатов возглавил все управление полиции района «Алматы». И сейчас он несет ответственность не только за свою семью, но и за коллег, за проживающих на «его» территории горожан.