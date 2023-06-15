Наталья Годунова считает необходимым расширить полномочия Высшей аудиторской палаты

Она отметила, что правовые границы полномочий и компетенций палаты до сих пор не определены.

Фото пресс-службы Высшей аудиторской палаты

Председатель Высшей аудиторской палаты Наталья Годунова считает необходимым расширить полномочия ВАП, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

«Передача значительных ресурсов на региональный уровень и выявляемые системные проблемы свидетельствуют о необходимости наделения новыми полномочиями Высшей аудиторской палаты и повышения статуса ревизионных комиссий», - заявила Наталья Годунова.

Она отметила, что несмотря на то, что прошло более полугода с момента преобразования Счетного комитета в Высшую аудиторскую палату в рамках конституционной реформы, до сих пор не определены правовые границы полномочий и компетенций ВАП. Соответствующие поправки в законодательство в данное время находятся в работе Правительства.

«Поправки являются уже третьей попыткой решения этого вопроса, и в настоящее время законопроект находится на заключении Правительства. Уверены, что совместными усилиями наделение Высшей аудиторской палаты новыми полномочиями позволит усилить и парламентский контроль за исполнением бюджета, и это будет способствовать реализации формулы главы государства: «Сильный президент - Влиятельный Парламент - Подотчетное Правительство», - сказала Наталья Годунова.