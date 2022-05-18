Фото: Kazpravda.kz
Экономика
Нацбанк не будет ограничивать разумную волатильность тенге

Волатильность на внешних рынках сохраняется: ФРС США активно повышает ставку, геополитические риски оказывают давление на перспективы мировой экономики. Несмотря на это, курс национальной валюты в апреле существенно восстановил позиции. Об этом заявила заместитель председателя Национального банка Казахстана Алия Молдабекова, передает Kazpravda.kz.

В апреле, несмотря на продолжающуюся неопределенность и волатильность на глобальных финансовых рынках, курс тенге укрепился до 445,62 тенге за доллар, или на 4,6%.

В течение апреля наблюдалось ощутимое снижение спроса на иностранную валюту. Среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже снизился с 179 млн долларов США до 92 млн долларов США при общем объеме торгов 1,9 млрд долларов США.

«Снижение спроса на иностранную валюту в первую очередь связано со снижением импорта, в том числе российского, в результате разрыва логистических цепочек и возможных перебоев в поставках. Кроме того, с учетом текущей ситуации, в условиях применения РФ ограничительных мер на экспорт определенных видов продукции, возможна переориентация импорта на другие рынки, что требует определенного времени», – обозначила Молдабекова.

Также сохраняющаяся неопределенность, в том числе на внешних рынках, способствует снижению активности рыночных участников, продолжила она.

«В целом, сентимент рынка изменился, стабилизировался спрос со стороны физических лиц, что также оказывает позитивное влияние на курс тенге. Отмечаем, что меры по защите тенговых активов и повышение ставки Национального банка до 14% способствуют обеспечению стабильности финансового рынка и поддержанию привлекательности тенговых депозитов. На фоне геополитической ситуации и волатильности обменного курса уровень долларизации в банковской системе в феврале 2022 года увеличился до 38,4% преимущественно из-за переоценки курса. Однако в марте 2022 года долларизация снизилась до 36,9%», – отметила зампред Нацбанка.

Другим фактором укрепления тенге является восстановление курса российского рубля в результате предпринятых мер по контролю капитала и обязательной продаже валютной выручки экспортерами.

«На фоне стабилизации ситуации на внутреннем валютном рынке в течение апреля Национальным банком валютные интервенции не осуществлялись. Вместе с тем отмечаем, что в случае краткосрочных колебаний курса национальной валюты, не подкрепленных фундаментальными факторами, присутствие Национального банка на валютном рынке может быть как со стороны продажи, так и со стороны покупки. При этом Национальный банк не будет ограничивать разумную волатильность тенге», – подчеркнула Молдабекова. 

Некоторую поддержку валютному рынку Казахстана оказывали продажи валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора, которые составили порядка 253 млн долларов США. Продажи валюты для обеспечения трансфертов из Национального фонда в республиканский бюджет за апрель составили 168 млн долларов США.  Доля продаж из Национального фонда составила 8,7% от общего объема торгов.

Курс тенге в начале мая продолжил укрепление до 432,79, таким образом с начала года ослабление национальной валюты составило всего 0,2%, заключила спикер.

В скорректированном отчете по росту мировой экономики МВФ отмечает, что последствия конфликта на Украине будут распространяться через рынки сырьевых товаров, торговлю и финансовые связи. Сокращение поставок энергоносителей и металлов со стороны России, а также пшеницы и кукурузы из России и Украины, уже вызвало резкий рост на данные товары. На этом фоне обновленный прогноз по инфляции составил 5,7% в развитых странах и 8,7% – в развивающихся, что на 1,8 и 2,8 п.п. пункта выше январских прогнозов.

«Продолжающийся дисбаланс на мировых рынках также приводит к пересмотру участниками рынка прогнозов по нефти. Так, международные аналитики в третьем квартале этого года ожидают подъема котировок марки Brent до 130 долларов за баррель, в связи с большим, чем ожидалось, дефицитом предложения на фоне запрета на импорт российской нефти странами ЕС. Прогноз мирового спроса на нефть был снижен на один миллион баррелей в день на фоне ухудшающихся прогнозов роста экономики, а также эскалации геополитической напряженности. Прогноз котировок марки Brent по итогам второго квартала года был сохранен на уровне 114 долларов за баррель.

Инвестиционные банки продолжают конструктивно оценивать перспективы рынка акций и ожидают восстановление цен до конца года в своих базовых сценариях.  Так, значение медианы прогнозов S&P 500 на конец 2022 года составляет 4875 пунктов, что практически подразумевает возврат к значениям индекса в начале текущего года. Вместе с тем сценарии прогнозов инвестиционных банков построены на предположениях уверенного замедления инфляции и избежания рецессии в экономике», – сообщила Молдабекова.

При этом ввиду текущих тенденций, некоторые аналитики отмечают окончание цикла и парадигмы рынков, характеризуемых низкой инфляцией, глобализацией и низкой волатильностью, который наблюдался с 1980 годов. По их мнению, финансовые рынки на пороге нового цикла, в котором риск инфляции представляет большую угрозу, чем дефляция. Поэтому инвесторы должны увеличивать диверсификацию активов, в том числе увеличивая долю вложений в реальные активы, подытожила зампред Нацбанка.

 

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