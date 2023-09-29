Нацбанк обратился к казахстанцам

Банки и финансы
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Пресс-служба Национального банка РК опубликовала обращение к казахстанцам с предупреждением о мошеннических схемах, связанных с инвестиционной деятельностью, передает Kazpravda.kz.

Фото: Kazpravda.kz

Как сообщается, злоумышленники создают сайты и мобильные приложения, копируют интерфейс официальных интернет-ресурсов Нацбанка, а также используют фотографии должностных лиц, обещая возврат денег или высокие заработки за счет инвестиций. При этом, для увеличения охвата они размещают рекламу своих поддельных сайтов и мобильных приложений в социальных сетях и YouTube.

"Национальный банк призывает граждан быть осторожными при переходах на рекламные сообщения на различных социальных платформах, а также при получении сомнительных звонков или электронных писем от лиц, утверждающих, что они являются представителями Нацбанка или сотрудниками правоохранительных органов", - говорится в распространенной информации.

Также в финрегуляторе напомнили, что Национальный банк Казахстана не обслуживает физических лиц и не запрашивает личные сведения по телефону, электронной почте или иным средствам коммуникаций.

Учитывая вышеизложенное, Нацбанк доводит до сведения граждан, что описанные сайты, содержащие информацию о возврате средств, имеют явные признаки мошеннической деятельности, поскольку:

- Национальный банк не обслуживает счета физических лиц, не проводит денежных расчетов и сделок с физическими лицами;

- перечень организаций с актуальными лицензиями на инвестиционное управление активами граждан РК опубликован на официальном сайте Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка.

Вместе с тем, Нацбанк просит не устанавливать мобильные приложения, не раскрывать свои персональные данные, не предоставлять удаленный доступ к мобильному телефону и не переводить деньги на счета третьих лиц по указаниям, полученным в ходе телефонного разговора.

В случае столкновения с мошенническими схемами, в НБ РК настоятельно рекомендуют обратиться с соответствующим заявлением в правоохранительные органы для проведения разбирательств по факту мошенничества.

Для получения консультаций можно обратиться в контакт-центр Нацбанка по короткому номеру 1477, добавили в пресс-службе.

#мошенничество #обращение #предупреждение #Нацбанк

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