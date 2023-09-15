Нацбанк объявил о создании Национальной платежной корпорации

Банки и финансы
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Кунапия Гульмира
корреспондент

В задачи новой структуры входит реализация проектов «Цифровой тенге» и Open Banking.

Фото: Kazpravda.kz

В Национальном банке РК сообщили о создании Национальной платежной корпорации путем реорганизации РГП "Казахстанский центр межбанковских расчетов", передает корреспондент Kazpravda.kz.

Соответствующие изменения были внесены в положение и структуру Национального банка, а также состав его дочерних организаций.

Национальная платежная корпорация будет обеспечивать бесперебойное функционирование и развитие национальной платежной системы по принципу равной доступности для всех участников рынка.

"НПК является правопреемником КЦМР и продолжает обеспечивать доступность сервисов для участников платежного рынка, в том числе оказывает услуги по межбанковскому клирингу, проведению межбанковских платежей и переводов денег, а также удаленной цифровой идентификации", - говорится в сообщении.

В функции и задачи НПК также входит дальнейшее развитие цифровой финансовой инфраструктуры, в том числе путем реализации проектов "Цифровой тенге" и Open Banking.   

В Нацбанке ожидают, что реорганизация КЦМР в Национальную платежную корпорацию обеспечит дальнейшее повышение эффективности, безопасности и надежности платежной инфраструктуры страны, а также ускорит темпы внедрения инновационных продуктов и цифровизации финансового сектора.

#проект #создание #Нацбанк #платежная корпорация

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