Нацбанк предупредил казахстанцев о новых схемах мошенничества

Национальный банк РК распространил предупреждение, что злоумышленники создают сайты и мобильные приложения, копируют интерфейс официальных интернет-ресурсов Нацбанка, а также используют фотографии должностных лиц, обещая возврат денег или высокие заработки за счет инвестиций, сообщает Kazpravda.kz .

Фото: Kazpravda.kz

При этом, как отмечается, для увеличения охвата злоумышленники размещают рекламу своих поддельных сайтов и мобильных приложений в социальных сетях и YouTube.

Нацбанк просит не устанавливать мобильные приложения, не раскрывать свои персональные данные, не предоставлять удаленный доступ к мобильному телефону и не переводить деньги на счета третьих лиц по указаниям, полученным в ходе телефонного разговора.

В случае столкновения с мошенническими схемами, Нацбанк настоятельно рекомендует обратиться с соответствующим заявлением в правоохранительные органы для проведения разбирательств по факту мошенничества.

Для получения консультаций можно обратиться в Контакт-центр Нацбанка по короткому номеру 1477.