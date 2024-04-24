Нацбанк предупредил о новой схеме телефонного мошенничества

Банки и финансы
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Дана Аменова
Корреспондент

В главном монетарном регуляторе страны рассказали об участившихся случаях мошенничества с применением искусственного интеллекта, сообщает Kazpravda.kz 

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

Нацбанк поясняет, что не обслуживает счета физлиц, не занимается страхованием денег граждан, и предупреждает, что в последнее время участились случаи мошенничества с использованием искусственного интеллекта путем подделки голоса родных, близких людей, либо известных медийных персон.

При этом, чтобы получить достоверный голос, злоумышленники взламывают аккаунты в мессенджерах, в том числе WhatsApp, Telegram скачивают голосовые сообщения, загружают их в нейронную сеть, либо используют технологии подмены голоса.  Впоследствии голос владельца смартфона реалистично воспроизводится с просьбой отправить деньги, также возможна отправка текстовых сообщений.

«Взлом смартфонов происходит при помощи поддельных звонков из технической поддержки сотовых операторов, которые просят предоставить код поступившего сообщения. Также могут направляться вредоносные ссылки, формы голосования в детских конкурсах, опросники по социально значимым темам. После чего злоумышленники активно применяют комбинированные схемы мошенничества и выходят на контакт от имени родных, коллег, знакомых, медийных персон с целью получения денег», — говорится в официальном сообщении.

Кроме того, с помощью различных средств ИИ в мессенджерах совершаются видеозвонки от «представителей силовых ведомств», таких как МВД РК, Генпрокуратура, которые призывают граждан участвовать в якобы совместных платежных операциях. В ходе разговора направляются поддельные документы о зарезервированных ячейках или забронированных деньгах. Для повышения доверия граждан на фальшивых документах размещаются подписи, имена и печати от «уполномоченных лиц» государственных органов или частных компаний.

«Во избежание взломов мобильных телефонов рекомендуем не переходить по подозрительным ссылкам, не передавать и не сообщать поступившие коды и пароли. Помните, что работники Национального Банка не осуществляют аудио и видеозвонки посредством мессенджеров. При поступлении звонков от псевдо-сотрудников прервите разговор, не принимайте участие в каких-либо разбирательствах или проведении платежных операций», — сообщили в Нацбанке.

В главном монетарном регуляторе добавили, что если граждане столкнулись с мошенническими схемами следует обратиться с соответствующим заявлением в правоохранительные органы. Для получения консультаций можно позвонить в контакт-центр номеру 1477.

#мошенничество #предупреждение #Нацбанк #схема

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