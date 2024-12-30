Нацбанк предупредил о новых схемах мошенничества

Банки и финансы,Мошенничество
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Национальный Банк Казахстана обращает внимание казахстанцев на новые схемы, которые используют злоумышленники для получения доступа к личным данным и банковским счетам граждан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу НБ РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Так, гражданам направляют букеты цветов без указания отправителя, после чего с получателем связываются злоумышленники, и представляясь работниками курьерской службы, просят подтвердить доставку при помощи кода из поступившего СМС-сообщения.

Вместе с тем стали известны случаи, связанные с доставкой почтовых посылок. Граждане получают СМС-сообщения или вредоносные ссылки для «получения заказа в почтовом отделении», где их просят ввести свои персональные данные. В результате злоумышленники могут получить доступ к личным данным на телефоне, в том числе к банковским приложениям.

Также злоумышленники рассылают в мессенджерах вредоносное программное обеспечение под видом фотографий. При попытке открыть и посмотреть фотографию, запускается установочный файл (расширение «.APK»). Таким образом, злоумышленники могут перехватить управление мобильным устройством и заблокировать доступ к нему.

Кроме того, злоумышленники используют технологии искусственного интеллекта для имитации голоса или видео близких людей. Они звонят или пишут, представляясь родственниками или знакомыми, и под различными предлогами просят перевести деньги, перейти по ссылке, скачать приложение, активировать новые функции в мессенджере или сообщить личные данные.

Учитывая участившиеся случаи мошенничества с использованием мобильных устройств, Национальный Банк призывает граждан быть бдительными не сообщать конфиденциальную информацию третьим лицам, не доверять подозрительным телефонным звонкам, перепроверять подлинность запросов, не открывать сомнительные ссылки и файлы, а также не устанавливать приложения удаленного доступа HopToDesk, RustDesk, RUDesktop, AnyDesk, TeamViewer и другие.

Во избежание мошеннических действий со стороны третьих лиц НБК рекомендует при поступлении звонков от якобы работников государственных органов или Национального Банка прервать разговор и при необходимости самостоятельно обратиться по официальному номеру государственного органа.

В случае, если вы столкнулись с мошенническими действиями, настоятельно рекомендуем обратиться с соответствующим заявлением в правоохранительные органы Республики Казахстан.

Для получения консультации следует обратиться в Контакт-центр Национального Банка по короткому номеру 1477.

#предупреждение #Нацбанк #мошенники

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