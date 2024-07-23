Нацбанк предупредил о фейковых аккаунтах «работников НБК» в соцсетях

Злоумышленники реализуют свои схемы под предлогом «поимки мошенников», проведения «оперативных проверок специальными органами», а также участия в совместных «спецоперациях»

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Национальный банк РК сообщил о новых мошеннических схемах, связанных с подделкой аккаунтов в мессенджерах и социальных сетях, а также служебных удостоверений, передает Kazpravda.kz

Злоумышленники, создавая в мессенджерах WhatsApp, Telegram или социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники, Facebook фейковые аккаунты, в том числе, якобы, «личные аккаунты» руководства Нацбанка, осуществляют массовые фишинговые рассылки.

Кроме того, представляясь работниками главного банка страны, злоумышленники направляют поддельные служебные удостоверения, переадресовывают звонки на подставных лиц, а также предоставляют реквизиты и поддельные финансовые документы для банковских переводов.

«Данные схемы могут реализовываться с участием подставных «работников правоохранительных органов или Нацбанка» под предлогом «поимки мошенников» в финансовых учреждениях, проведения «оперативных проверок специальными органами», а также участия в совместных «специальных операциях» государственных органов», – предупредили в НБ РК.

Нацбанк призвал граждан не доверять непроверенным аккаунтам и подозрительным телефонным звонкам, не раскрывать свои персональные данные, не переходить по сомнительным ссылкам, не устанавливать по указанию третьих лиц такие приложения как HopToDesk, RustDesk, RUDesktop, AnyDesk, TeamViewer и другие. Поскольку злоумышленники могут получить доступ к вашему личному кабинету в интернет-банкинге и похитить ваши деньги.

В пресс-службе напомнили, что Нацбанк не обслуживает счета физических лиц, не занимается страхованием денег, а также не проводит денежные расчеты с населением. Для получения консультаций можно обратиться в контакт-центр Нацбанка по короткому номеру 1477.